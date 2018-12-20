Недвижимость в Украине: Как изменится стоимость после выборов

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Выборы в Украине могут серьезно подстегнуть стоимость недвижимости

В Конфедерации строителей Украины рассказали о том, как выборы в стране могут повлиять на стоимость недвижимости в стране. По их прогнозу, недвижимость вырастет в стоимости сразу на двадцать процентов. В КСУ считают, что на рост цены повлияет увеличение спроса, а также — высокое предложение. Кроме того, недвижимость подорожает из-за роста заработных плат, роста ставок по кредитам, удорожания стройматериалов, стоимости логистики и топлива, информирует enovosty.com/news.

Эксперты считают, что реалии этого года отчасти должны перейти и в новый год: стоимость недвижимости подорожает примерно на двадцать процентов. Произойдет это не резко, а, скорее всего, уже после выборов в Украине.

В Конфедерации строителей намерены совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ повторно рассмотреть некоторые строительные нормы, закончить обсуждать законопроекты, касающиеся пострадавших инвесторов и проекты законы о долгостроях.

Напомним, в Украине в последнее время выросла аренда недвижимости. Особенно резко цена изменилась в украинской столице

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