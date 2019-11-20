Рынок недвижимости переживает непростые времена, но обвала не будет, — эксперт

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Рынок недвижимости в Украине переживает непростые времена, падение продажей и задержки со сдачей комплексов, однако есть все предпосылки, чтобы ситуация нормализовалась.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии «Экономические Новостям» высказала Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости: , информирует enovosty.com/news.

«Если коротко, то сложившуюся ситуация лучше всего охарактеризовать так — смена элит и передел рынка. Речь идет о том, что в 2019 стало понятно, что лидеры предыдущих годов не просто сдают позицию, а не выполняют свои обязательства и останавливают, а то и замораживают стройки. Так было с Укрбудом, потом случилась его продажа. Замедлились темпы у Киевгорстроя, о чем неоднократно в соцсетях писали инвесторы. На период выборов другие девелоперы тоже несколько убавили обороты и повременили с инвестированием в стройку, но к концу лета в большинстве своем ситуация выровнялась», — охарактеризовала ситуацию эксперт.

Виктория Берещак причины, из-за которых и сложилась неопределенная ситуация на рынке:

Во-первых, смена власти, а значит и правил игры. У нас до сих пор бардак в ДАБИ и пока, кроме громких заявлений, реальных изменений не видно. Вопрос комплексный. Напомню, главу инспекции уволили еще в сентябре, нового не назначили. Выдача разрешительной документации парализована. Во-вторых, грядут выборы мэра Киева и это тоже отражается на ситуации в городе. Одни застройщики теряют поддержку местных властей, другие ее, очевидно, приобретут. Тут нужно будет смотреть по ситуации. В условиях непонятного поведения гривны по отношению к доллару, когда все эксперты пророчат резкий скачок, покупатель сейчас аккумулирует сбережения в валюте. Не спешит он нести деньги в отдел продаж и по причине различных слухов о том, что все будет падать, разваливаться и рушиться», — рассказала эксперт по недвижимости, добавив, что не верит в обвал.

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«Рынок переживает непростые времена, падение продажей и задержки со сдачей комплексов, однако есть все предпосылки, чтобы ситуация нормализовалась. Если застройщик строит не только за счет денег инвесторов, но и располагает собственными средствами, готов предложить интересную концепцию, многофункциональную инфраструктуру и добавочную стоимость в проекте. В тренде многофункциональные комплексы, их число в структуре новых ЖК с начала года увеличилось на треть и будет расти, жилье бизнес-класса с высоким уровнем сервиса, еко-проекты, где сделана ставка на синергию инфраструктуры и рекреационных объектов, и зон. Появились на рынке и проекты, в которых, кроме жилья, строят торговые и офисные центры. Несколько новых апарт-комплексов стартовали за последние пару месяцев. Вряд ли рынок остановится от слова совсем. Тем, кто не сможет перестроиться под новые реалии, конечно, придется играть на понижение цен, чтобы выжить. Опускать цены ниже тех, что сейчас есть на рынке, — экономическое самоубийство для девелопера. В таком случае ни о какой рентабельности проекта вообще речи быть не может. Я сейчас говорю о средневзвешенных объективных цифрах в тех проектах, где концепция, локация, инфраструктура и позиционирование соответствуют заявленным суммам. Понятное дело, что с учетом падения курса доллара цены вроде бы как должны снижаться, но в процентном соотношении это может быть в рамках 1-3%, и не больше. По объективным причинам затраты на строительно-монтажные работы, цены на стройматериалы, на землю, концепцию, инфраструктуру выросли в среднем на 20-30%, в зависимости от проекта», — рассказала «ЭН» эксперт по недвижимости.

Виктория Берещак рассказала, как могут измениться цены на недвижимости в будущем:

«В условиях турбулентности нельзя исключать самые разные сценарии, которые будут зависеть от ряда политических и экономических факторов. Тогда изменения цен может быть в пределах 3-5%, если снижать больше этих сумм — это экономически нерентабельный бизнес. В среднем же, мне кажется, цены на недвижимость, пока ситуация не нормализуется окончательно, не выработаются новые правила игры и взаимоотношений властей и

бизнеса, будут колебаться в пределах 1-3% в зависимости от спроса и предложения, затрат на строительно-монтажные работы и материалы, а также курса доллара».

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