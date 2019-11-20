Рынок недвижимости переживает непростые времена, но обвала не будет, — эксперт

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

20.11.2019 г.
14:41Прокуратура не регистрирует заявление Ляшко для возбуждения дела против Геруса за госизмену
11:39Рынок недвижимости переживает непростые времена, но обвала не будет, - эксперт
11:25Налоговая полиция фабрикует новое дело против «Софт Оил» - владелец компании
19.11.2019 г.
21:04Хакеры взломали крупный оффшорный банк: подробности
16:47В Кабмине рассказали, что будет с ценами на газ в 2020 году
12:53Преступление - это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Геруса и Ляшко, - нардеп
10:00Ситуация на рынке недвижимости: Что будет с ценами на квартиры в Украине
Все новости рынков

Аналитика

20.11.2019

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
В мире насчитывается уже более двадцати моделей смартфонов, способных подключаться к 5G-сети. Доля 5G-моделей смартфонов в 2020 году вырастет с 1% до ...
19.11.2019

Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор

Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Украинская сторона готова принять разумный компромисс на встрече по Донбассу в нормандском формате, Зеленский и Тимошенко обменялись колкими фразами, ...
19.11.2019

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Недавно в стране разразился очередной скандал. Бронежилеты, которые украинские военные получают с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров ...

Последние новости

20.11.2019 г.
15:03 В Черное море вошел корвет "Командир Биро" ВМС Франции, - Злой Одессит
15:00 Автолюбитель переделал обычный "Запорожец" в грузовой пикап: что из этого вышло (ФОТО)
15:00 В Индии мужчина переоделся в пилота, чтобы бесплатно попасть на рейс
14:52 Замена экрана в Huawei Mate X стоит как новый iPhone
14:41 Прокуратура не регистрирует заявление Ляшко для возбуждения дела против Геруса за госизмену
14:40 Украинцам разрешат менять отчество в паспорте
14:37 Тарас Загородний рассказал о возможности замедления потребительской инфляции
14:30 Авиаперелеты могут представлять опасность для здоровья: как себя защитить
14:21 Шесть лет назад раздался храмовый набат из Михайловского монастыря, созывая всех на защиту Евромайдана - митрополит Епифаний
14:15 Дочерняя компания Airbus успешно испытала беспилотный вертолет VSR700
14:00 Украинские военные начнут изучать английский язык в обязательном порядке
13:40 В Австрии из здания, в котором родился Адольф Гитлер, сделают полицейский участок
13:33 Компенсация за потерянное в Крыму имущество или суд - заявление АМПУ
13:30 Во Львове на свет появился уникальный ребенок-гермафродит
13:20 Стало известно, сколько уже выписано штрафов за неправильную парковку в Киеве
13:18 Верховный суд признал законным выдворение Саакашвили в Польшу
13:00 В ООН составили список наименее развитых стран мира
12:45 Мода по-королевски: Меган Маркл признали самой стильной знаменитостью 2019 года
12:37 В Сети показали, как выглядит изнутри штаб-квартира Apple стоимостью 5 миллиардов долларов (ВИДЕО)
12:30 Задержан подозреваемый по делу об убийстве известной мальтийской журналистки: она обвинила премьер-министра в коррупции
12:15 В силу вступил закон о штрафе за перевозку детей без автокресла: кому "достанется" больше всего
12:14 Американский астронавт промочил ботинок в открытом космосе
11:59 Пришла предупредить нас о будущем: в архивах нашли фото Греты Тунберг 1898 года
11:48 В Эстонии потребовали у России вернуть территории
11:39 Рынок недвижимости переживает непростые времена, но обвала не будет, - эксперт
11:38 Символ Киева исчезает из города: вместо каштанов на Крещатике посадили можжевельник (ФОТО)
11:25 Налоговая полиция фабрикует новое дело против «Софт Оил» - владелец компании
11:13 С точки зрения «мы будем дружить с Россией», я не тот персонаж, который про дружбу - Зеркаль уходит из МИД
11:00 Киев хочет оставлять себе 75% налога на доходы физических лиц
10:40 В Калифорнии решили продать советскую подводную лодку
10:34 Курс валют: доллар и евро подорожали
10:30 ТОП-5 продуктов замедляющих старение
10:15 В Японии решили сбрасывать радиоактивную воду с «Фукусимы» в Тихий океан
10:04 Украина будет добиваться взыскания компенсаций в связи с финансированием Россией терроризма - Зеркаль
09:57 Украина представила аппарат для исследования Луны (ВИДЕО)
09:39 В Берлине во время лекции убили сына экс-президента Германии
08:20 У Саакашвили самый высокий рейтинг среди оппозиционных партий Грузии
08:08 Через три года Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ — Минфин
07:50 Компания Ford официально представила новый "экологичный" Mustang Mach-E: подробности
07:35 Единственный украинский ледокол прошел успешные испытания (ФОТО)
07:25 Ученые из Калифорнии научили робота отбивать мяч (ВИДЕО)
07:15 Стало известно, какие мероприятия пройдут в Киеве в День Достоинства и Свободы 21 ноября
07:00 Airbus собирается строить экологически чистый самолет на 100 пассажиров
06:53 В Иране больше ста человек погибли в ходе протестов из-за повышения цен на бензин
19.11.2019 г.
23:32 В китайском торговом центре с подвесного потолка выполз 19-килограммовый питон(ФОТО)
23:20 Офицер армии США рассказал о предложениях стать министром обороны Украины
22:59 Украинские военные сбили беспилотник боевиков
21:59 Под Львовом загорелась военная часть: есть погибший
21:42 В ПЦУ заявили о гонениях на верующих в Крыму
21:26 В Голливуде открыли уникальный отель в форме гитары (ВИДЕО)
21:04 Хакеры взломали крупный оффшорный банк: подробности
20:53 Associated Press: Глава НАТО отправляется в Париж после обвинения Макрона в «смерти мозга» НАТО
20:40 Закулисные «договорняки» в нормандском формате недопустимы, - Игорь Лапин (ВИДЕО)
20:16 Зеленский подписал закон о "пляжах без заборов"
19:53 Бойцы ВСУ сбили на Донбассе российскую "птичку" со смертельным грузом
19:43 По ВСУ ударили из пушек: есть раненые
19:17 Reuters: В Грузии оппозиция обещает новые антиправительственные протесты
18:51 Торговая война? Китайские компании демонстрируют рост прибыли
18:40 Даниил Гетманцев готов сдать друзей-коррупционеров без вознаграждения (ВИДЕО)
18:31 Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, - разведка
Все новости »

Рынок недвижимости переживает непростые времена, но обвала не будет, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости рынков » Рынок недвижимости переживает непростые времена, но обвала не будет, - эксперт
 
Печать Отправить на почту

 

 

Рынок недвижимости в Украине переживает непростые времена, падение продажей и задержки со сдачей комплексов, однако есть все предпосылки, чтобы ситуация нормализовалась.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии «Экономические Новостям» высказала Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости: , информирует enovosty.com/news.

«Если коротко, то сложившуюся ситуация лучше всего охарактеризовать так — смена элит и передел рынка. Речь идет о том, что в 2019 стало понятно, что лидеры предыдущих годов не просто сдают позицию, а не выполняют свои обязательства и останавливают, а то и замораживают стройки. Так было с Укрбудом, потом случилась его продажа. Замедлились темпы у Киевгорстроя, о чем неоднократно в соцсетях писали инвесторы. На период выборов другие девелоперы тоже несколько убавили обороты и повременили с инвестированием в стройку, но к концу лета в большинстве своем ситуация выровнялась», — охарактеризовала ситуацию эксперт.

Виктория Берещак причины, из-за которых и сложилась неопределенная ситуация на рынке:

Во-первых, смена власти, а значит и правил игры. У нас до сих пор бардак в ДАБИ и пока, кроме громких заявлений, реальных изменений не видно. Вопрос комплексный. Напомню, главу инспекции уволили еще в сентябре, нового не назначили. Выдача разрешительной документации парализована. Во-вторых, грядут выборы мэра Киева и это тоже отражается на ситуации в городе. Одни застройщики теряют поддержку местных властей, другие ее, очевидно, приобретут. Тут нужно будет смотреть по ситуации. В условиях непонятного поведения гривны по отношению к доллару, когда все эксперты пророчат резкий скачок, покупатель сейчас аккумулирует сбережения в валюте. Не спешит он нести деньги в отдел продаж и по причине различных слухов о том, что все будет падать, разваливаться и рушиться», — рассказала эксперт по недвижимости, добавив, что не верит в обвал.

Читайте: Ситуация на рынке недвижимости: Что будет с ценами на квартиры в Украине

«Рынок переживает непростые времена, падение продажей и задержки со сдачей комплексов, однако есть все предпосылки, чтобы ситуация нормализовалась. Если застройщик строит не только за счет денег инвесторов, но и располагает собственными средствами, готов предложить интересную концепцию, многофункциональную инфраструктуру и добавочную стоимость в проекте. В тренде многофункциональные комплексы, их число в структуре новых ЖК с начала года увеличилось на треть и будет расти, жилье бизнес-класса с высоким уровнем сервиса, еко-проекты, где сделана ставка на синергию инфраструктуры и рекреационных объектов, и зон. Появились на рынке и проекты, в которых, кроме жилья, строят торговые и офисные центры. Несколько новых апарт-комплексов стартовали за последние пару месяцев. Вряд ли рынок остановится от слова совсем. Тем, кто не сможет перестроиться под новые реалии, конечно, придется играть на понижение цен, чтобы выжить. Опускать цены ниже тех, что сейчас есть на рынке, — экономическое самоубийство для девелопера. В таком случае ни о какой рентабельности проекта вообще речи быть не может. Я сейчас говорю о средневзвешенных объективных цифрах в тех проектах, где концепция, локация, инфраструктура и позиционирование соответствуют заявленным суммам. Понятное дело, что с учетом падения курса доллара цены вроде бы как должны снижаться, но в процентном соотношении это может быть в рамках 1-3%, и не больше. По объективным причинам затраты на строительно-монтажные работы, цены на стройматериалы, на землю, концепцию, инфраструктуру выросли в среднем на 20-30%, в зависимости от проекта», — рассказала «ЭН» эксперт по недвижимости.

Виктория Берещак рассказала, как могут измениться цены на недвижимости в будущем:

«В условиях турбулентности нельзя исключать самые разные сценарии, которые будут зависеть от ряда политических и экономических факторов. Тогда изменения цен может быть в пределах 3-5%, если снижать больше этих сумм — это экономически нерентабельный бизнес. В среднем же, мне кажется, цены на недвижимость, пока ситуация не нормализуется окончательно, не выработаются новые правила игры и взаимоотношений властей и
бизнеса, будут колебаться в пределах 1-3% в зависимости от спроса и предложения, затрат на строительно-монтажные работы и материалы, а также курса доллара».

Читайте: Рынок недвижимости: Цены на жилье в 2020 году вырастут на 10%


Автор: Инна Погрибная
Посещений: 197

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания
Продажа отечества. Оптом и недорого
Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
Все статьи


Читайте также

Ситуация на рынке недвижимости: Что будет с ценами на квартиры в Украине
 Рынок недвижимости: Цены на жилье в 2020 году вырастут на 10%
Съемное жилье осенью резко подорожало. Сколько стоит снять квартиру в Киеве
 Рынок недвижимости: Названы самые опасные города Украины
Крепкая гривна пошатнула рынок недвижимости
 В столице подорожало жилье в новостройках
Продажи квартир на первичном рынке в столице упали

Армия

Бронетранспортер БТР- 60ПБ
Миномет 2С12 «Сани» 120-мм
Машина-амфибия M3 Amphibious Rig (Германия)
Зенитная установка 25-мм SIDAM-25 (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Евгений
ЕРМАКОВ
Сергей
ПАШИНСКИЙ
Иванна
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
Алексей
ГОНЧАРУК
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пришла предупредить нас о будущем: в архивах нашли фото Греты Тунберг 1898 года (6452)

В силу вступил закон о штрафе за перевозку детей без автокресла: кому "достанется" больше всего (2273)

Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО) (2243)

Единственный украинский ледокол прошел успешные испытания (ФОТО) (1012)

Сторожевые катера ОСЕА для ГПС Украины: взгляд с близка, - Злой Одессит (1003)

Даниил Гетманцев готов сдать друзей-коррупционеров без вознаграждения (ВИДЕО) (987)

Бойцы ВСУ сбили на Донбассе российскую "птичку" со смертельным грузом (967)

Мода по-королевски: Меган Маркл признали самой стильной знаменитостью 2019 года (957)

В Эстонии потребовали у России вернуть территории (890)

Украинские военные начнут изучать английский язык в обязательном порядке (882)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какая зима ожидает украинцев: составлен прогноз на декабрь (8619)

С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф (7548)

В Харькове из-за сильного тумана чуть не разбился самолет и 189 пассажиров на борту (7546)




Продажа отечества



help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Примеры рекламы, которая пробуждает эмоции

Все фото »

 