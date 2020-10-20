Ситуация на рынке труда улучшилась. Эксперт рассказал, что будет дальше

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Тенденция к нормализации на рынке труда может быть нарушена в следствии дальнейших карантинных ограничений

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал о том, что сейчас происходит на рынке труда в Украине: , информирует enovosty.com/news.

«Постепенное восстановление экономической активности в сентябре способствовало улучшению ситуации на рынке труда. По состоянию на 1 октября количество зарегистрированных безработных в Госслужбе занятости сократилось на 8,6% к предыдущему месяцу, в том числе в сфере временного размещения и организации питания — на 23,2%. Это сочеталось с сокращением количества открытых вакансий в ГСЗ на 7,8%, что свидетельствует об ограниченном пространстве для дальнейшего повышения уровня занятости.

Дальнейшая ситуация на рынке труда, по словам экономиста, остается чувствительной к динамике распространения коронавируса: «Увеличение количества заболеваний, в том числе в отдельных областях, в соответствии с правилами адаптивного карантина может привести к ужесточению карантинных ограничений, и как следствие — к нарушению тенденции к нормализации ситуации на рынке труда».