«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа Украины на начало года

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В «Укртрансгазе» рассказал о запасах газа Украины на начало года

В госкомпании «Укртрансгаз» сообщили, что запасы природного газа в подземных хранилищах по состоянию на 01 января 2020 года составляют 18,93 млрд куб. м, информирует enovosty.com/news.

В «Укртрансгазе» подчеркнули, что данный показатель на 36% больше значения аналогичного показателя прошлого года. Также в компании отметили, что подземные хранилища газа заполнены на 61%. Напомним, 2 ноября в Украине прекратили закачку газа в подземные хранилища и перешли в режим, предполагающий использование природного газа для нужд отопительного сезона.

Запасы газа в подземных хранилищах на момент прекращения закачки составляли 21,76 млрд куб. м, в то время как аналогичный показатель к началу прошлого отопительного сезона составлял 17,2 млрд кубометров газа.

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Напомним, для обеспечения прохождения осенне-зимнего отопительного сезона Украине необходимо накопить не менее 20 млрд куб. м газа.