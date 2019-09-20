За украинскими АН-178 выстроилась очередь: подробности

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Украинские АН-178 уже хотят приобрести покупатели из более 10 стран мира

Заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос сообщил, что украинский транспортный самолет с турбореактивным двигателем Ан-178 уже хотят приобрести покупатели из более 10 стран мира, информирует enovosty.com/news.

Генерал Кривонос отметил, что самолет Ан-178 является надеждой ВСУ. Кроме того, Кривонос высоко оценил турецкий опыт проведения выставок, в которых активное участие принимает молодежь.

Посещая выставки, молодежь учится, а потом, вырастая, начинает работать на промышленность

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Напомним, выставка Teknofest 2019, на котором представлен украинский АН-178, будет проходить в Стамбуле до 22 сентября. Ожидается, что выставку посетит около 1 млн гостей.