Цены на нефть упали из-за COVID-19

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Цены на нефть упали из-за увеличения случаев заболевания COVID-19

Мировые цены на нефть снизились на фоне новостей об увеличении количества заболевших COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,63% и составила $42,87.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI уменьшилась на 0,74% и составила $40,45.

По мнению экспертов, данная ситуация обусловлена увеличением заболевших COVID-19. Ранее сообщалось, что цены на нефть начали снижаться 16 июля после решения ОПЕК об увеличении добычи нефти.