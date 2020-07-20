Цены на нефть упали из-за COVID-19
Цены на нефть упали из-за увеличения случаев заболевания COVID-19
Мировые цены на нефть снизились на фоне новостей об увеличении количества заболевших COVID-19, информирует enovosty.com/news.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,63% и составила $42,87.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI уменьшилась на 0,74% и составила $40,45.
По мнению экспертов, данная ситуация обусловлена увеличением заболевших COVID-19. Ранее сообщалось, что цены на нефть начали снижаться 16 июля после решения ОПЕК об увеличении добычи нефти.