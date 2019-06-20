Украина переходит на собственное ядерное топливо

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Украина будет постепенно переходить на собственное ядерное топливо путем создания собственного завода по производству ядерного топлива

Украина будет постепенно переходить на собственное ядерное топливо. Кроме того, планируется запустить проект – Энергетический мост «Украина – ЕС», призванный объединить украинскую и европейскую энергосистемы, информирует enovosty.com/news.

В январе-апреле этого года было импортировано тепловыделяющих сборок на сумму 45,155 млн долларов. Главным импортером ядерного топлива является Швеция. За январь-апрель 2019 года Украина импортировала у Швеции 35,2 тонны тепловыделяющих сборок стоимостью 27,7 млн долл. Общая доля импорта топлива из Швеции составила 70,2%.

Напомним, ранее сообщалось о приоритетных планах правительства относительно преодоления монопольной зависимости от ядерного топлива РФ.

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Кроме того, было анонсировано создание собственного завода ядерного топлива. Также важным шагом по обеспечению энергонезависимости является строительство в Украине хранилища отработанного ядерного топлива.