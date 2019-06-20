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Associated Press: Центробанк Англии предоставляет новые возможности для хранения денежных средств

Главная » Последние новости » Новости рынков » Associated Press: Центробанк Англии предоставляет новые возможности для хранения денежных средств
 
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Банк Англии планирует предоставить возможность хранения ночью новыми платежными системами денежных средств, таких как криптовалюта Libra, в центробанке

Управляющий Банка Англии Марк Карни открыт для идеи позволить новым платежным системам хранить денежные средства, такие как криптовалюта Libra, в центральном банке, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

На предстоящей встрече с банкирами в Лондоне Карни обсудит возможность хранения ночью новыми платежными системами денежных средств в центральном банке.

Associated Press: Центробанк Англии предоставляет новые возможности для хранения денежных средств

По мнению Карни, «предоставление больших возможностей платежным сервисам может улучшить состояние денежно-кредитной политики и повысить конкуренцию». В то же время Карни подчеркнул, что банк «подходит к новым сервисам с открытым умом, но не открытой дверью».

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Напомним, ранее Facebook вместе со своими партнерами Uber, Visa, Mastercard, PayPal и другими организациями объявили о создании криптовалюты Libra. В отличие от других криптовалют, стоимость Libra будет стабильной.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 157

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