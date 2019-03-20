Снижение цены на газ окажет влияние на покупательную способность населения, — Александр Палий

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Стоимость газа для населения с начала следующего месяца уменьшили на два процента от регулируемой стоимости. Теперь цена одного кубометра газа обойдется в 8 гривен 38 копеек.

В «Нафтогазе» снижение стоимости голубого топлива пояснили тем, что в текущем месяце его компании использовали привлекательную рыночную ситуацию и закупили достаточно газа для того, чтобы обеспечить бытовых потребителей, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно влияния снижения цены на газ для бытовых потребителей отразиться на экономике страны и бытовых потребителях «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию

Александр Палий отмечает, что наконец-то появилась возможность абсолютно непопулистически реализовать обещания и реально снизить цену на газ

“То есть как только у «Нафтогаза» появилась возможность снизить цену на газ для бытовых потребителей вследствие уменьшения стоимости газа на мировых рынках, то он сразу снизил цену на газ для населения. Когда не было такой возможности, цена на газ не снижалась”

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Относительно влияния уменьшения цены на газ на домохозяйства и повышения их покупательной способности в связи с незначительной экономией расходов, то эксперт отмечает, что влияние, конечно, будет, но оно будет незначительным.