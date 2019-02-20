Достройка Nord Stream 2 окажет существенное влияние на экономику Украины, — Борис Кушнирук

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12 февраля представители Евросоюза и Европарламент одобрили компромиссный пересмотр законодательства по газовому рынку. Велика вероятность того, что принципиальные препятствия достройке газопровода «Nord Stream 2» сняты, хотя эксплуатация этой системы будет вестись согласно европейским газовым законам. Для Украины речь идет об угрозе доходам от газового транзита на сумму 3 млрд. долларов в год. А заодно – о безопасности системы газоснабжения в Украине и необходимости ее реструктуризации.

С вопросом относительно оценки уровня негативного воздействия достройки газопровода «Nord Stream 2» на состояние экономики Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, председателю экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борису Кушнируку, информирует enovosty.com/news.

Борис Кушнирук отмечает, что данная ситуация повлияет на экономику Украины довольно существенно.

«Риски есть. Правда в 2020 году, возможно, сокращение доходов не будет таким существенным, а сумма в 3 млрд долларов в год является немного завышенной цифрой. Но, все равно, сокращение доходов будет и это сокращение будет довольно ощутимым.

А вот уже в 2021 году украинская экономика может понести большие потери. Проблема заключается в том, что если будет транспортироваться газа меньше чем 35-40 млрд куб, то аверсная транспортировка из России в сторону западной границы Украины будет просто невыгодной. Поэтому Украина будет вынуждена отказываться от использования собственной газотранспортной системы. То есть, если транспортировка газа будет меньше чем 35-40 млрд куб в год, то мы будем вынуждены закрыть часть мощностей системы и консервировать их в результате неиспользования.

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Данная ситуация является довольно существенным риском для экономики Украины и реальной проблемой, к которой мы должны по крайней мере готовиться, потому что можем остаться без этих доходов», — сообщает эксперт