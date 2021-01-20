У каждого второго в центрах занятости – диплом. Кто в Украине ищет работу

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Диплом не является гарантом получения работы в Украине. У каждого второго украинца, который находится на учете в центрах занятости, - высшее образование

Большое количество людей, которые сейчас ищут работу в Украине, ранее трудились в торговле. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы занятости, информирует enovosty.com/news.

40% безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости, — это люди в возрасте от 45 до 55 лет. 30% соискателей — до 35 лет, 29% — это украинцы от 35 до 44 лет.

В Госслужбе заявили о том, что среди соискателей есть большое количество граждан, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве:

украинцы, которым до пенсии осталось 10 и менее лет – 32,4 тысячи;

люди с инвалидностью – 22,7 тысяч;

демобилизованные фронтовики – 9,2 тысяч;

молодые выпускники, которые ищут первое место работы – 5,9 тысяч;

внутренне перемещенные лица – 4,4 тысяч.

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21% безработных ранее работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% – в торговле; 15% – в перерабатывающей промышленности, 12% – в госуправлении, обороне и соцстрахе.

Отметим, с начала карантинных ограничений рынок труда в Украине, как и в других странах мира, сильно «перекроился». В частности, почти на треть увеличилось количество вакансий на «удалёнку». Украины начали массово проходить различные курсы, обучаясь новым современным профессиям, которые позволяют работать без перебоев даже во времена самых строгих карантинных ограничений.

Эксперты рынка убеждают, что это очень правильное решение. Тем более, что сейчас в интернете можно найти большое количество бесплатных курсов и вебинаров, которые позволяют заточить свои скилы или же с нуля освоить новую востребованную профессию. Рынок меняется с невероятной скоростью и для того, чтобы не бежать за поездом, нужно постоянно обучаться и держать руку на пульсе рынка.

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