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Рынок труда в ближайшие десять дет: Пять главных и пугающих вопросов о будущем

Главная » Последние новости » Новости рынков » Рынок труда в ближайшие десять дет: Пять главных и пугающих вопросов о будущем
 
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Работа в Украине и мире до 2030 года несколько изменится, но роботы полностью не заменят человеческий труд

Новое десятилетие — отменный повод поразмышлять над тем, чего ждать в ближайшие десять лет. Страшно подумать, но 2030 год ближе, чем 2000-х и эти времена готовят множество перемен. Важное исследование рынка труда показало, чего ждать странам Евросоюза, и некоторые моменты можно использовать и для украинцев, информирует enovosty.com/news.

На какие профессии стоит ожидать спрос?

В ближайшее десятилетие прогнозируется спрос на такие профессии как менеджер, профессионалы, которые работают в сфере информации, науки и управления. Кроме того, искать на рынке будут менее квалифицированных работников, связанных с продажами, безопасностью, общественным питанием, уходом. Заработная плата будет больше зависеть от того, какой профессией вы овладели, а не от того, в какой экономической отрасли трудитесь.

Каким работникам грозит сокращение?

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Тенденции развития на рынке труда указывают на явление поляризации. Так, ожидается рост спроса на работников высокой квалификации, а также на исполнителей неквалифицированных работ, которых не смогут пока что заменить машины. А вот среди профессий «средней квалификации» наблюдается медленный рост или даже сокращение рабочих мест. Именно они в ближайшие годы окажутся в «красной книге».

Каким будет влияние роботизации?

И вот хорошие новости: тезис об уничтожении рабочих мест в больших масштабах через роботизацию пока не подтверждён. Вот только объем генерирования новых рабочих мест в роботизированных секторах сократится. Автоматизация, например, в машиностроении будет поводом для снижения количества вакансий. Такой персонал, возможно, и сохранит свои места, но на повышение зарплаты рассчитывать не стоит. Наоборот, их доходы в ближайшее десятилетие сократятся.

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Как изменится рабочий процесс?

Прогнозируемые структурные изменения станут причиной увеличения интеллектуальных и социальных задач. Кроме того, есть тенденция к сокращению объема физически изнурительных задач. Больше всего это должны ощутить на себе жители Восточной и Центральной Европы. В частности, в Украине есть широкий простор для реализации инноваций, с помощью которых можно будет сильно сократить потребность в ручной работе.

Какие навыки работников будут цениться больше всего?

Деловая грамотность — это обработка словесной деловой информации (это и чтение.ю и написание писем и финотчетов)

Продажа/убеждения — это умение донести мнение, чтобы склонить к принятию того или иного решения

Обслуживание/уход — это предусматривает предоставление любой необходимой помощи нуждающимся.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 406

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