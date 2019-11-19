Ситуация на рынке недвижимости: Что будет с ценами на квартиры в Украине

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В 2020-м году возможно увеличение стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Сегодня в Украине наблюдается резкое снижение популярности жилья эконом-класса и эта тенденция будет продолжаться. Об этом в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» рассказал Александр Панфилов, коммерческий директор мини-города SVITLO PARK:, информирует enovosty.com/news.

«Существенными факторами, повлиявшими на первичный рынок жилья в 2019 году, стоит считать: резкое и непрогнозируемое укрепление гривны, смена политических элит и, как следствие, выжидательная позиция покупателей, а также перераспределение спроса в сторону объектов комплексной застройки формата «город в городе» и снижение популярности эконом-класса. Именно третий фактор можно считать ключевым для прогноза ситуации на рынке на 2020-й год.

Рынок уже свыкся с крепкой гривной, застройщики в некоторых своих проектах подстраивают цену м2 под реалии спроса: стоимость жилья в наиболее востребованном формате комплексной застройки «город в городе» к концу года демонстрируют рост 2-3% с проекцией на 2020-й».

Вместе с тем, по словам Александра Панфилова, сейчас происходит резкое снижение популярности жилья эконом-класса: «За текущий год популярность таких объектов снизилась на 30-40% по сравнению с ЖК формата «город в городе». И, по нашим прогнозам, в 2020-м году ожидается снижение популярности такого жилья еще на 15-20%.

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В классе «комфорт» наблюдается снижение общего среднего показателя цен на 1,5%, но это происходит за счет выхода на рынок новых объектов с нулевой стадией готовности, которые на начальном этапе ставят цены ниже рынка. Однако в объектах, которые достраиваются/строятся, мы констатируем рост цен на 5-6%.

В классе «бизнес» цена квартир в новых объектах снизилась на 5%, а в достраиваемых – осталась практически без изменений.

Ситуация выглядит достаточно понятной: покупатель «голосует» за новые форматы жилья, которые могут удовлетворить его требования не только к локации, современным планировкам, а также к обустройству самого ЖК, инфраструктуре, наличию на территории жилого комплекса мест досуга и отдыха, наличию детских садов, школ, поликлиник, всего спектра магазинов и пр. Покупатель нуждается в комфортном жизненном пространстве, а не просто в четырех стенах для ночлега.

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Кроме этого, именно квартиры в объектах комплексной застройки являются наиболее ликвидными для вложения средств. На сегодняшний день, при покупке квартиры «на котловане» инвестор ежегодно сможет получить пассивный доход 10-12%, а если посчитать возможную прибыль от такого вложения уже на этапе ввода объекта в эксплуатацию, то она может составить до 200% от первоначальной суммы вложений.

Уже сейчас можно говорить о том, что в 2020-м году весь «потерянный» спрос на жилье эконом-класса заберут на себя объекты комплексной застройки. Отсюда и ценовой прогноз: в будущем году стоимость жилья этого формата может вырасти в среднем на 8-10%.

Хочу отметить, что пока нет реальных механизмов для существенного увеличения спроса на первичном рынке Киева. Поэтому именно за счет его перетекания из эконом-класса в комфорт создается определенный дефицит качественного жилья, что служит стимулом для роста цен.

Также в 2020-м году возможно увеличение стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. В этом году оно составило в среднем 10%, а в будущем, при сохранении статус-кво, удорожание не превысит 8%».

Также, эксперт рассказал «ЭН» о том, что в ближайшее время сильных ценовых скачков на рынке не ожидается:

«Что касается возможного резкого увеличения стоимости жилья (повторюсь, речь идет о формате «город в городе»), то вряд ли возможны какие-либо резкие ценовые скачки. Стоимость м2 прочно привязана к курсу доллара США, поэтому, подобные скачки возможны только при резком проседании гривны. Но, несмотря на то, что в бюджете Украины курс доллара зафиксирован на отметке в 27 грн, я считаю, что резкий обвал гривны маловероятен. Вся страна нуждается в стабильной экономике и строительный сектор в том числе. Рост же будет напрямую связан со спросом, но вряд ли это будет происходить скачкообразно», — резюмировал Панфилов.