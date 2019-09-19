Открытие рынка земли: Гончарук озвучил сроки и рассказал об условиях

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Премьер рассказал, кто сможет покупать землю после реформы

Глава украинского правительства Алексей Гончарук рассказал о том, как продвигается реформа рынка земли в Украине. Премьер во время конференции по реформированию управления земельными отношениями сегодня, 19 сентября, анонсировал открытие рынка земли в октябре следующего года, информирует enovosty.com/news.

Алексей Гончарук рассказал о том, что рынок будет открыт не сразу, сейчас нужно простимулировать рост до семи процентов в год. По словам премьера, изначально рынок земли должны были открыть 1 июля, но после консультаций с фермерами, решили перенести старт на начало октября.

Также, премьер-министр рассказал о том, что купить украинские земли будут иметь возможность только компании и граждане из Украины. К тому же — это должно происходить исключительно на прозрачных публичных торгах.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, смогут ли граждане Российской Федерации покупать землю в Украине. В правительстве рассказали о том, что даже в случае наследства или других подобных причин, россияне не будут владеть землями на территории Украины.

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Отметим, опрос показал, что на сегодня только треть украинцев желают отмены моратория на продажу земли.