Количество украинских заробитчан, желающих остаться жить в Польше, увеличилось на треть

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Согласно исследованию «Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL», количество украинских заробитчан, желающих остаться жить в Польше, увеличилось на треть

Согласно исследованию «Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL», количество украинских заробитчан, желающих остаться жить в Польше, по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть, информирует enovosty.com/news.

Исследование показало, что каждый третий украинский работник хочет остаться жить в Польше из-за высокого качества жизни, хорошего заработка и перспектив для детей. Более 40% опрошенных имеют высшее и неполное высшее образование.

Согласно опросу, двое из трех заробитчан, планирующих остаться жить в Польше, хотят перевезти туда свою семью. При этом 28% респондентов сообщили, что сталкивались с проблемами при оплате труда и фейковыми предложениями о работе.

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