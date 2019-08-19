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Мировые цены на нефть растут после атаки на саудовское нефтяное месторождение

Главная » Последние новости » Новости рынков » Мировые цены на нефть растут после атаки на саудовское нефтяное месторождение
 
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Мировые цены на нефть неожиданно увеличились после атаки на саудовское нефтяное месторождение

Мировые цены на нефть подскочили после атаки йеменских сепаратистов на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии, информирует enovosty.com/news.

Увеличение цен на нефть произошло на фоне напряженных ожиданий трейдеров ослабления торгового конфликта между США и Китаем. Также на рост мировых цен на нефть повлиял неожиданный отчет ОПЕК, который увеличил опасения относительно роста спроса на нефть.

Мировые цены на нефть растут после атаки на саудовское нефтяное месторождение

Таким образом, утром 19 августа октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,38% до $59,45 за баррель. А стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,22% до $55,48 за баррель.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 119

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