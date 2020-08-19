Эксперт Concorde Capital оценил, сколько олигархи заработают на росте энерготарифов

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Изменение условий RAB-регулирования для операторов систем распределения (облэнерго) на условиях доходности на уровне 12,5% на старую базу инвестиций вместо 1% приведет к увеличению реальной прибыли до 60%. Об этом пишет руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий в своем Facebook, передает БизнесЦензор.

«В среднем, оценочная стоимость активов облэнерго (тот самый RAB, на который собираются начислять доходность 12,5% или 1%) в пять раз превышает цену приватизации этих активов в долларовом эквиваленте. Это означает, что норма прибыли на активы в 12,5% давать владельцу облэнерго годовую доходность от приобретения облэнерго около 60%. Это не совсем европейская доходность», — пишет Александр Паращий.

По его словам, «европейские практики» разные. И в этих практиках случаи, похожие на наши.

Так, английские водоканалы были приватизированы в конце 1980-х по цене, почти в 25 раз ниже стоимости их активов. Вводя «RAB-регулирование» для этих компаний, британский Регулятор взял за базу не оценочную стоимость активов водоканалов, а рыночную – ту, которая почти в 25 раз ниже.

Напомним, в конце апреля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКЭКУ) презентовала условия RAB-регулирования для облэнерго. Согласно им, доходность на старую базу инвестиций (оценочную стоимость облэнерго) должна составить 1%, а на новую базу инвестиций – 15%.

При этом, за старая база инвестиций была значительно увеличена путем переоценки стоимости активов Фондом госимущества в 2016 году.

Прежний состав НКРЭКУ предлагал ввести RAB-регулирование с единой ставкой 12,5% на старую и новую базу. Потом – с единой ставкой 17,5%.

Народный депутаты Людмила Буймистер (Слуга народа) и Виктория Гриб (вне фракционная) требуют от НКРЭКУ введения единой ставки доходности на старую и новую базу. Рассматриваются варианты 12,5% и 15%.

Виктория Гриб до избрания в Верховную Раду работала в энергохолдинге ДТЭК Рината Ахметова, которому принадлежит около половины облэнерго по объемам распределения.