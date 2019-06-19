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Работающей молодежи становится меньше: Работодатели в Украине загоняют себя в тупик

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Из-за дискриминации работодатели все больше будут ощущать сильнейший кадровый голод

Украинские работодатели со временем будут все сильнее ощущать кадровый голод, так работников от 45 лет они практически не рассматривают, а молодежи становится все меньше. Уже на сегодня на рынке труда преобладают люди от сорока лет (около 50 процентов) и этот показатель будет со временем только увеличиваться, информирует enovosty.com/news.

Конечно же, по закону работодатели не имеют право на дискриминацию по возрасту, но этот запрет напоминает закрытую калитку при отсутствующем заборе. В своих вакансиях, в частности, работодатель дает понять, кого ищет, указывая, что «нужен активный работник для работы в молодой команде». Никто прямо ни в письменной, ни устной форме не скажет, что ему не подошел человек именно из-за возраста.

Такая ситуация напоминает замкнутый круг, так как сейчас на рынке труда Украины работников в возрасте 40-45 лет больше всего. Экономически активного населения от сорока лет в стране уже 50,3%.

Работающей молодежи становится меньше: Работодатели в Украине загоняют себя в тупик

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Проблема в том, что молодежи сейчас меньше, чем людей от сорока лет. В 90-х годах в стране сильно упала рождаемость, и вот теперь это поколение начинает выходить на работу. Здесь стоит также отметить, что молодежь в Украине выходит на работу несколько позже, чем прошлое поколение. Кроме того, молодые люди все чаще получают образование за границей и далее остаются там работать.

Тем не менее, работодатели закрывают глаза на перекос на рынке труда и отказываются принимать тот факт, что работников старшего поколения становится всё больше. Из-за дискриминации они загоняют себя в тупик. Одна из причин в том, что старшее поколение никто не хочет переучивать, так как это не самая простая задача.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 684

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