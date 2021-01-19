Рынок недвижимости на пороге перемен: Цены и тренды 2021 года

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Энергосбережение станет важной качественной характеристикой жилых комплексов

Что ждёт рынок? , информирует enovosty.com/news.

По мнению менеджера проекта компании «КПС Групп» Сергея Овчинникова, в 2021 году затраты застройщиков на создание качественных проектов могут возрасти в среднем на 20%. А в течение трех лет они превысят 30-35%. Он полагает, что увеличение себестоимости строительство связано, в первую очередь, с тем, что все больше внимания застройщики станут уделять созданию комфортной среды для жизни, обустройству внутреннего пространства ЖК, строительству вместительных подземных и наземных паркингов. Кроме этого, на себестоимость повлияет постепенная переориентация застройщиков на применение энергосберегающих технологий в планируемых проектах.

«В некоторых европейских странах разница в цене между «энергосберегающими» объектами и строящихся по старым технологиям, достигает 1500 евро/кв.м. Но из-за дорогих коммунальных услуг, энергосберегающее жилье популярно. Украинские застройщики только начинаются идти по этому пути. И все же в обозримом будущем энергосбережение станет важной качественной характеристикой жилых комплексов», — подчеркнул Сергей Овчинников. Кроме того, по мнению эксперта, украинский рынок сейчас находится в активной стадии разделения по качественным характеристикам строящихся объектов. Этому способствуют ужесточение конкуренции на фоне ограниченного спроса.

Овчинников также рассказал, что станет базисом для развития рынка на ближайшие 5-10 лет. Для полноценного развития рынка, в 2021 году нужно будет решить ряд важных вопросов, таких как полноценное реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции, принятие закона, защищающего права инвесторов, закона о решении проблем недостроев. Кроме этого, необходимо разработать и внедрить механизмы реконструкции устаревшего жилья, ревитализации старых, неиспользуемых промышленных зон, создать маневренный фонд коммунального жилья и пр.

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Что будет с ценами?

Эксперт рынка недвижимости Ангелина Деревлева полагает, что есть большая вероятность того, что стоимость жилья вырастет, но это может коснуться в основном объектов комфорт и бизнес-класса, с ярко выраженной и реализуемой концепцией, а также объектов новых форматов. По её мнению, “эконом” может стать дешевле еще на 3-5% в долларовом эквиваленте. “Премиум” останется на прежнем уровне, но не стоит ждать в следующем году выхода на рынок новых проектов.

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Директор по маркетингу жилого комплекса BASA City Виктория Погасий допускает, что ценовая политика застройщиков вряд ли будет однородной. По её мнению, наибольший рост – до 15% — может быть зафиксирован в объектах повышенной комфортности, так как высока вероятность того, что себестоимость строительства таких объектов может увеличится за счет роста стоимости строительных материалов и частичной реконцепции объектов, направленной на повышения комфортности строящегося объекта.

«На первичном рынке продолжится тенденция перераспределения спроса в сторону более качественного жилья. Объекты эконом-класса продолжат терять покупателей, поэтому вероятно, что в будущем году рост гривневых цен в этом сегменте не превысит 3-5%, что значительно ниже инфляционного экономического прогноза», — сказала она.

Эксперт напомнила, что в госбюджете на 2021 год уровень инфляции прогнозируется на уровне 7,3%.

«Можно сказать, что в 2021 году при фактическом росте гривневых цен на самое дешевое жилье, реальная же стоимость таких квартир продолжит снижаться», — подытожила Виктория Погасий.

Инвестиции 2021

Управляющий партнер Caspian Service в Украине Чингиз Кишиев рассказал о том, что будет с инвестициями в рынок в 2021 году. Он считает, что объем иностранных инвестиций в первичный рынок жилья Украины во многом будет зависеть от эффективности проводимых реформ в сфере градостроения, реализации планов по ревитализации промышленных зон и реконструкции устаревшего жилфонда, а также от развития ипотеки, общей экономической и политической ситуации в стране. Кроме того, эксперт рассказал, почему украинский рынок является очень привлекательным для инвесторов:

1) относительно высокая, по меркам стран ЕС, США и Канады, прибыльностью проекта: до 25% в сегменте комфорт-класса и до 40% в категории элитного жилья, 2) возможность реализовать знаковый и современный проект, установив новые качественные стандарты для всего украинского рынка, 3) ожидаемое завершение реформ в градостроении, основанных на создании прозрачных условий для работы девелопера, 4) развитие ипотечного кредитования, что может позволить большему количеству граждан стать собственниками новых квартир, 4) ментальная особенность украинцев, которые нацелены стать владельцами жилья, а не арендаторами, 5) высокая потребность населения Украины в собственном качественном жилье.