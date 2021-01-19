Рынок недвижимости на пороге перемен: Цены и тренды 2021 года

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

19.01.2021 г.
14:37Рынок недвижимости на пороге перемен: Цены и тренды 2021 года
18.01.2021 г.
19:04Хомчак оставил украинскую армию без оружия против дронов
17:28Кабмин снизил тарифы на газ
16.01.2021 г.
19:18Юридический ликбез: привлекаем инвестиции в стартап
15.01.2021 г.
07:18Правительство приняло решение по тарифам на газ
12.01.2021 г.
17:39Цены на квартиры в Киеве пробили новую отметку. Сколько сейчас стоит жилье в столице?
06:29В Украине дорожает электроэнергия
Все новости рынков

Аналитика

16.01.2021

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Нынешняя скандальная смена власти в Вашингтоне резко ускорила процессы, которые волнами расходятся по всему миру. Америке прочат чуть ли не социальную ...
08.01.2021

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию ...
31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...

Последние новости

19.01.2021 г.
19:38 Бронегруппа мотопехотной бригады провела мощные маневры во время учений (ФОТО)
19:16 Сеть взорвал личный пост сотрудницы "Укрзализныци", случайно опубликованный в Telegram
18:59 Степанов рассказал о перспективах продления карантина
18:41 В МОН прокомментировали информацию об отмене 10 и 11 классов
18:26 Доллары в терминалах и цифровые паспорта: в Украине изменили правила продажи валюты
17:57 Стало известно, почему одноразовую маску нельзя носить несколько дней
17:45 На Сицилии неожиданно произошло мощное извержение вулкана (ВИДЕО)
17:18 В Индии начали кампанию по вакцинации против COVID-19, - Fox News
16:48 Над Австралией пролетел крупный метеор (ВИДЕО)
16:30 В Украине введут в оборот новую памятную монету
16:27 Ученые обнаружили скрытое сооружение внутри пирамиды майя
16:08 В Сети появились новые карикатуры как Путин встретил "борт из Берлина"
16:02 США начали применять дронов для поиска подводных лодок
15:20 Почему дистанционное обучение стало настоящим испытанием для украинских учителей и школьников: реальные истории
15:00 Третий авианосец ВМС Китая может быть спущен на воду в этом году
14:49 Навальный – не Ленин, а Путин – не Николай II, - Инопресса
14:40 Кабмин внес природный газ в список социально значимых товаров в Украине
14:37 Рынок недвижимости на пороге перемен: Цены и тренды 2021 года
14:20 Ученые выяснили, как "узнать" коронавирус по глазам
14:00 12 малоизвестных фактов о новом главе Белого дома Джо Байдене
13:40 На улицах Киева заметили роскошный Mercedes-Benz стоимостью 7 млн грн (ФОТО)
13:13 Исторический год: В Европе рекордно рухнули продажи новых автомобилей
13:00 Саудовская Аравия начала производить боевые дроны по турецкой технологии
12:30 В Украину идет "весеннее" потепление: когда ждать повышения температуры
12:16 Советник главы ОП Пасечник приложил руку к подпольной вакцинации политиков – СМИ
12:00 Трамп записал прощальное видеообращение на посту главы Белого дома
11:59 В Украине вырастут в цене билеты на поезд
11:50 В Украине ограничили тариф на распределение газа. Сколько будем платить?
11:03 Последнее решение: Трамп запретил покупать дроны у России
10:17 Повалил на землю и бил ногами: в Одессе мужчина избил женщину-водителя трамвая
09:45 Новые санкции: Под удар попало судно, которое строит "Северный поток-2"
09:35 В США представили прототип ледяного робота
09:11 Новые рекомендации экспертов США: Как нужно питаться современному человеку. Волшебные принципы
08:59 Война на Донбассе: ОБСЕ обнаружила скопление "Градов" и пушек террористов
08:52 Эксперты назвали ТОП-5 авто, которые идеально подходят для долгих поездок и путешествий
08:15 Ученые придумали, как экономить COVID-вакцину
08:00 В США обнаружили настоящее кладбище старых автомобилей (ФОТО)
07:30 В Болгарии родился ребенок, у которого оказались антитела к COVID-19
07:15 Капсула времени: один из первых электрокаров General Motors обнаружили в отличном состоянии
07:00 Курьезные фото, на фоне которых украинские морозы кажутся очень даже щадящими
18.01.2021 г.
22:58 В Украине испытали новый тип снарядов для системы "Гиацинт"
22:21 Курьез: британец сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки - пока только теорию
22:00 На улицах Харькова заметили роскошный спорткар стоимостью более 3 млн грн (ФОТО)
21:44 В ЕС планируют разрешить вакцинированным людям свободно перемещаться, - Reuters
21:30 В Украине готовятся к введению накопительной пенсионной системы
21:22 Был берлинский пациент, стал химкинский арестант: Ёлкин карикатурами прояснил ситуацию в РФ
20:43 В Китае роботы берут анализы на COVID-19 (ФОТО)
20:20 "И такое бывает": в Сахаре выпал снег (ФОТО)
19:49 Егор Киян: "Китай уже давно утвердил стратегию упорядоченного развития"
19:24 В Египте археологи раскопали уникальный храм царицы
19:04 Хомчак оставил украинскую армию без оружия против дронов
18:57 Наконец-то стал известен «план Б» Зеленского по Донбассу – признать Донецк и Луганск независимыми государствами, - эксперт
18:49 В США заблокировали Капитолий "из-за внешней угрозы" (ВИДЕО)
18:29 На Украину надвигается мощный антициклон
18:07 ВСУ получили бронемашины Humvee (ФОТО)
18:00 В мире появилась новая автогруппа Stellantis: подробности
17:59 Призрак новых санкций: Арест Навального уронил курс рубля
17:28 Кабмин снизил тарифы на газ
16:39 Киберполиция блокировала продажу несуществующих турпутевок
16:30 Какими нарядами удивляли первые леди США на инаугурации своих мужей (ФОТО)
Все новости »

Рынок недвижимости на пороге перемен: Цены и тренды 2021 года

Главная » Последние новости » Новости рынков » Рынок недвижимости на пороге перемен: Цены и тренды 2021 года
 
Печать Отправить на почту

 

 

Энергосбережение станет важной качественной характеристикой жилых комплексов

Что ждёт рынок? , информирует enovosty.com/news.

По мнению менеджера проекта компании «КПС Групп» Сергея Овчинникова, в 2021 году затраты застройщиков на создание качественных проектов могут возрасти в среднем на 20%. А в течение трех лет они превысят 30-35%. Он полагает, что увеличение себестоимости строительство связано, в первую очередь, с тем, что все больше внимания застройщики станут уделять созданию комфортной среды для жизни, обустройству внутреннего пространства ЖК, строительству вместительных подземных и наземных паркингов. Кроме этого, на себестоимость повлияет постепенная переориентация застройщиков на применение энергосберегающих технологий в планируемых проектах.

«В некоторых европейских странах разница в цене между «энергосберегающими» объектами и строящихся по старым технологиям, достигает 1500 евро/кв.м. Но из-за дорогих коммунальных услуг, энергосберегающее жилье популярно. Украинские застройщики только начинаются идти по этому пути. И все же в обозримом будущем энергосбережение станет важной качественной характеристикой жилых комплексов», — подчеркнул Сергей Овчинников. Кроме того, по мнению эксперта, украинский рынок сейчас находится в активной стадии разделения по качественным характеристикам строящихся объектов. Этому способствуют ужесточение конкуренции на фоне ограниченного спроса.

Овчинников также рассказал, что станет базисом для развития рынка на ближайшие 5-10 лет. Для полноценного развития рынка, в 2021 году нужно будет решить ряд важных вопросов, таких как полноценное реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции, принятие закона, защищающего права инвесторов, закона о решении проблем недостроев. Кроме этого, необходимо разработать и внедрить механизмы реконструкции устаревшего жилья, ревитализации старых, неиспользуемых промышленных зон, создать маневренный фонд коммунального жилья и пр.

Читайте: Цены на квартиры в Киеве пробили новую отметку. Сколько сейчас стоит жилье в столице?

Рынок недвижимости на пороге перемен: Цены и тренды 2021 года

Что будет с ценами?

Эксперт рынка недвижимости Ангелина Деревлева полагает, что есть большая вероятность того, что стоимость жилья вырастет, но это может коснуться в основном объектов комфорт и бизнес-класса, с ярко выраженной и реализуемой концепцией, а также объектов новых форматов. По её мнению, “эконом” может стать дешевле еще на 3-5% в долларовом эквиваленте. “Премиум” останется на прежнем уровне, но не стоит ждать в следующем году выхода на рынок новых проектов.

Читайте: Рекорды, разочарование и рост цен: Что ждёт рынок недвижимости в Украине

Директор по маркетингу жилого комплекса BASA City Виктория Погасий допускает, что ценовая политика застройщиков вряд ли будет однородной. По её мнению, наибольший рост – до 15% — может быть зафиксирован в объектах повышенной комфортности, так как высока вероятность того, что себестоимость строительства таких объектов может увеличится за счет роста стоимости строительных материалов и частичной реконцепции объектов, направленной на повышения комфортности строящегося объекта.

«На первичном рынке продолжится тенденция перераспределения спроса в сторону более качественного жилья. Объекты эконом-класса продолжат терять покупателей, поэтому вероятно, что в будущем году рост гривневых цен в этом сегменте не превысит 3-5%, что значительно ниже инфляционного экономического прогноза», — сказала она.
Эксперт напомнила, что в госбюджете на 2021 год уровень инфляции прогнозируется на уровне 7,3%.
«Можно сказать, что в 2021 году при фактическом росте гривневых цен на самое дешевое жилье, реальная же стоимость таких квартир продолжит снижаться», — подытожила Виктория Погасий.

Инвестиции 2021

Управляющий партнер Caspian Service в Украине Чингиз Кишиев рассказал о том, что будет с инвестициями в рынок в 2021 году. Он считает, что объем иностранных инвестиций в первичный рынок жилья Украины во многом будет зависеть от эффективности проводимых реформ в сфере градостроения, реализации планов по ревитализации промышленных зон и реконструкции устаревшего жилфонда, а также от развития ипотеки, общей экономической и политической ситуации в стране. Кроме того, эксперт рассказал, почему украинский рынок является очень привлекательным для инвесторов:

1) относительно высокая, по меркам стран ЕС, США и Канады, прибыльностью проекта: до 25% в сегменте комфорт-класса и до 40% в категории элитного жилья, 2) возможность реализовать знаковый и современный проект, установив новые качественные стандарты для всего украинского рынка, 3) ожидаемое завершение реформ в градостроении, основанных на создании прозрачных условий для работы девелопера, 4) развитие ипотечного кредитования, что может позволить большему количеству граждан стать собственниками новых квартир, 4) ментальная особенность украинцев, которые нацелены стать владельцами жилья, а не арендаторами, 5) высокая потребность населения Украины в собственном качественном жилье.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 639

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Все статьи





Читайте также

Цены на квартиры в Киеве пробили новую отметку. Сколько сейчас стоит жилье в столице?
 Рекорды, разочарование и рост цен: Что ждёт рынок недвижимости в Украине
Рынок недвижимости 2020: Как менялись цены на стройматериалы и жилье, - эксперты
 Цены на квартиры пересчитают уже этой осенью. Как изменится стоимость?
Рынок недвижимости: Украинцы раскупают пригородные квартиры в рассрочку
 Ситуация на рынке недвижимости: Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в июле

Армия

Пистолет «Форт-21»
Снайперская винтовка ТАСКО 7ЕТ3
Миномет 82-мм КБА-48М
Танк Type 90 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Вакарчук
Святослав
Гута
Иван
Бахтеева
Татьяна
Загорий
Глеб
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси
Андрей Зубов

Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка (18485)

У Москві шукають двійників Зеленського. Журналіст розкрив деталі (14546)

В Украине весной ожидается погодный феномен: "Малышка" готовит сюрпризы (13840)





Купить подарки


работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 