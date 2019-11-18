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Уже осенью цены на квартиры резко увеличатся

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Уже этой осенью застройщики хотят взвинтить стоимость квартир

Застройщики в Украине решили сыграть на твёрдой гривне и резко поднять цены на квартиры. Возможных покупателей недвижимости предупредили о том, что ценники изменятся уже этой осенью. Согласно украинскому закону, девелоперы могут работать только в национальное валюте, потому из-за серьезного укрепления гривны, резко увеличивают стоимость именно в иностранной валюте. А вот гривневая стоимость за последний год практические не изменилась. Доллар же за последний год потерял сразу тринадцать процентов, информирует enovosty.com/news.

Участники рынка рассказывают о том, что цены на квартиры в Украине в скором времени изменятся. Если посмотреть на госбюджет и прогнозы Международного валютного фонда, можно понять, что крепкая гривна будет радовать украинцев ещё не долгое время. То есть, вверх полетят и затраты на строительство, которые привязаны к доллару. На стоимость недвижимости повлияет и увеличение спроса. Многие украинцы, хранящие сбережения в долларе, откладывали глобальные покупки, так как их накопления были девальвированы. А когда доллар понесется вверх, они могут начать поиск жилья.

Строители говорят о том, что поднимать цены на жильё хотели уже давно, но выжидали подходящего момента. Уже в этом ноябре ценники наберут в весе минимум пять процентов. Далее стоимость может увеличиться и на 10-15 процентов.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 475

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