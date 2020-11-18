Азербайджан построил газопровод в Европу
Азербайджан заявил о завершении строительства газопровода в Европу
Азербайджан сообщил об окончании строительства газопровода в Европу. Об этом говорится в заявлении консорциума TAP AG, информирует enovosty.com/news.
В консорциуме TAP AG сообщили, что Трансадриатический трубопровод, протяженность которого достигает 878 километров, начал коммерческие поставки газа. Газопровод берет начало в Азербайджане, пересекает территории Турции и Грузии, после чего транспортирует газ в Грецию.
Планируется, что объем поставок ежегодно будет достигать до 10 млрд куб газа, а общая пропускная способность Трансадриатического газопровода составляет около 20 млрд куб за год. Стоимость строительства газопровода составила пять млрд долларов.
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По мнению экспертов, Трансадриатический газопровод может оказать существенное влияние на европейский газовый рынок