Рынок земли: Есть ли риск того, что украинская земля станет российской?

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Российский капитал не сможет зайти на рынок украинской земли

Капитал и инвесторы из Российской Федерации не смогут быть покупателями сельхозземли в Украине после открытия рынка. Такое важное обещание дали заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам аграрной политики Тарас Высоцкий и председатель аграрного комитета Рады Николай Сольский, информирует enovosty.com/news.

По словам Высоцкого, в любом случае перед страной-агрессором будут поставлены необходимые меры, и если так случится, что украинская земля окажется в собственности россиянина, в частности — по наследству, то её конфискуют в пользу украинского государства.

Сольский солидарен с таким мнением и напомнил о том, что в украинском законодательстве имеется прямой запрет для российского капитала на рынке земли. К тому же народный депутат ранее отметил, что неверно говорить о том, что в Украине запускается рынок земли, так как он в нашей стране уже давно существует. Более того, в последние годы он очень активизировался.

Напомним, среди опасений украинцев наиболее сильные связаны с тем, что украинскую землю раскупят иностранцы. В том числе — жители страны-агрессора. Сейчас для Украины очень важно проработать все возможные риски.

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