Мировые фондовые индексы растут на фоне успеха технологических компаний, — Associated Press

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Мировые фондовые индексы растут на фоне успеха технологических компаний и постепенного восстановления экономики

Стоимость мировых акций растет, что привело к достижению индексом S&P 500 максимального значения с февраля этого года. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Технологические компании снова лидировали. Акции производителя программного обеспечения для бизнеса Oracle поднялись после сообщения о том, что компания заинтересована в приобретении TikTok в США. Акции строительных компаний подскочили на фоне новостей о том, что объемы строительства новых домов в прошлом месяце выросли на 22,6%.

Британский FTSE 100 вырос на 0,3% до 6 145, DAX во Франкфурте поднялся на 0,9% до 13 039. В Париже CAC 40 увеличился на 0,5% до 4995. Фьючерсы на S&P 500 и промышленный индекс Dow выросли на 0,2%.

«Рынки могут быстро перезагрузиться и вернуться к росту. Однако экономика развивается не так быстро…», — сказал старший аналитик рынка исследовательской фирмы и торговой платформы FxPro Алекс Купцикевич.

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