ProZorro запустила государственный онлайн-магазин
Электронная система госзакупок ProZorro запустила первый государственный интернет-магазин
В ProZorro сообщили, что электронная система госзакупок ProZorro запустила государственный онлайн-магазин Prozorro Market, позволяющий закупить товары на небольшие суммы, информирует enovosty.com/news.
Prozorro Market предоставляет возможность приобрести товар без объявления тендера. Все продавцы, разместившие свою продукцию в Prozorro Market, прошли проверку администраторов каталога (ГП «Медицинские закупки Украины» или ГУ «Профессиональные закупки»). Покупателю можно не проводить процедуру квалификации и отбор товаров.
Приобрести товар в Prozorro Market можно как в интернет-магазине. Необходимо сначала выбрать товар, потом положить в «корзину» и ожидать доставки.
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В Prozorro подчеркивают, что будут стараться максимально упростить бюрократические преграды. При заказе в Prozorro Market система автоматически будет формировать предварительный отчет о заключенном договоре, который можно будет опубликовать после заключения соглашения.