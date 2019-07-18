Алексей Мушак рассказал о перспективах развития криптовалюты Libra

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Цена биткоина снова упала после начала слушаний в Конгрессе США по поводу криптовалюта Libra, которую разрабатывает компания Facebook.

С вопросом относительно перспектив запуска криптовалюты Libra и ее влияния на биткоин «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, депутату Верховной Рады восьмого созыва Алексею Мушаку, информирует enovosty.com/news.

«Во-первых, криптовалюта LIBRA хотя и использует технологии присущие криптовалютам, но она не является классической криптовалютой, как, например, биткоин. Поскольку LIBRA является не децентрализованной, а централизованной. Кроме этого, эмиссия валюты ограничена. И что наиболее важно, после того, как объявили о планах по запуску этой криптовалюты резко вырос курс биткоина. Это вызвано тем, что всем стало понятно, что в борьбе с финансовыми институтами у биткоина появился сильный союзник. Это Facebook и большое сообщество других компаний, которые объединились.

Криптовалюта LIBRA дает классическим криптовалютам то, что приход фиат будет гораздо проще и будет происходить через LIBRA. Потому что для приобретения биткоина необходимо на специальной площадке менять доллары и с этим были некоторые проблемы. А сейчас это будет намного легче, потому что биткоин будет меняться на LIBRA, а LIBRA, в свою очередь, будет выводиться в фиат.

И во-вторых, важным моментом является то, что успех криптовалюты LIBRA будет успехом биткоина. А неуспех LIBRA оставит биткоин на тех позициях, которые были до этого», — сообщает Алексей Мушак

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