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Андрей Блинов рассказал о возможных сценариях развития ситуации с «Северным потоком-2»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Андрей Блинов рассказал о возможных сценариях развития ситуации с "Северным потоком-2"
 
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Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве. Согласно новым нормам, оператором «Северного потока – 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков.

С вопросом относительно влияния ситуации с «Северным потоком-2» на экономику Украину “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, главному эксперту Национального банка Украины Андрею Блинову, информирует enovosty.com/news.

Андрей Блинов сообщает, что на сегодняшний день от эксплуатации газотранспортной системы, работающей на перекачку газа в сторону стран ЕС и Молдовы, Украина получает до $3 млрд поступлений в виде платы за транзит

«Это 1/20 часть украинского экспорта товаров и услуг. Объемы прокачки составляют в последние годы 80-90 млрд кубометров ежегодно.

Строительство газопроводов по дну Балтийского и Черного морей (ни в коем случае не стоит забывать о «Турецком потоке», который является еще большим конкурентом украинского газового маршрута, нежели СП-2) потенциально может забрать на себя весь украинский транзит. Однако не сразу. Ожидается, что новые магистрали будут введены в эксплуатацию только в 2020 году. Далее потребуется их наполнение реальными контрактами.

Читайте: Одной из целей Национального банка является внедрение в Украине cashless economy, - Андрей Блинов

Следовательно, это приведет к острой конкурентной борьбе за транзит на востоке Европы. В частности, что должно вылиться в снижение ставок транзита голубого топлива. Вероятно, в 2020-22 гг. Украина будет несколько сокращать объемы транзита, но едва ли это будет радикальное снижение, тем более, что наша страна имеет мощный аргумент в виде масштабных подземных хранилищ газа, расположенных преимущественно в Западной Украине.

Рыночную ситуацию может кардинальным образом изменить политическое решение Москвы во что бы то ни стало останавливать транзит газа через Украину. Однако едва ли руководство РФ сделает это без тщательных консультаций с европейскими потребителями и не попытавшись заключить новый транзитный договор с Украиной.

Переговорная позиция Киева в значительной мере, очевидно, зависит от результатов избирательных кампаний этого года.

Полное прекращение транзита по ГТС Украины является крайне негативным сценарием, поскольку означает не только убыточность системы, исчезновение $3 млрд в дебете платежного баланса, но и необходимость срочного изменения всей схемы газоснабжения страны, еще с 1970-х годов завязанной на большую загрузку ГТС», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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