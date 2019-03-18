Рынок такси в Украине быстро меняется и стремительно развивается, — Тарас Потичный

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В Украине набирают популярность онлайн-сервисы заказа такси. С вопросом относительно эффективности функционирования рынка такси в современных условиях подорожания содержания машин и падения покупательной способности граждан, и преимуществ сервиса заказа такси онлайн «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, региональному менеджеру Bolt в Украине Тарасу Потичному

Тарас Потичный сообщает, что рынок такси в Украине быстро меняется, стремительно развивается и, несмотря на некоторое снижение покупательной способности граждан и подорожание обслуживания автомобилей, остается очень перспективным для работы онлайн-сервисов по вызову автомобилей, информирует enovosty.com/news.

«Поездка на такси — самый удобный, быстрый и комфортный способ передвижения по городу, поэтому всегда найдутся категории людей, которые будут им пользоваться независимо от экономической ситуации в стране. В свою очередь, Bolt пытается максимально развивать те преимущества, которые отличают сервис заказа поездки онлайн от традиционных служб такси.

Так, машина, вызванная через онлайн-приложение, приезжает в течение нескольких минут, поскольку система автоматически связывается с водителем, который находится ближе всего к месту вызова, в то время как ожидание обычного такси может растянуться надолго.

Приложение позволяет пассажиру оценить качество работы водителя по пятизвездочной шкале. Это самый быстрый способ получить обратную связь о качестве наших услуг. А те пассажиры, которые привыкли вызывать такси с помощью телефона, в этом плане находятся в более уязвимом положении.

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Уровень конкуренции в сегменте онлайн-перевозок в Украине достаточно высок, однако компании Bolt есть что предложить как водителям, так и пассажирам. Мы предлагаем водителям различные бонусные программы, и наши бонусы ―выше, чем у конкурентов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать условия нашего сотрудничества более комфортными. Последнее нововведение — это совместная программа Bolt и Glusco. Эта программа дает возможность водителям Bolt получать значительные скидки на топливо в сети АЗК Glusco.

Пассажирам мы предлагаем низкие цены, скидки и комфортабельные авто. Это способствует тому, что популярность онлайн-служб такси растет даже в нынешних непростых экономических условиях и, по нашим прогнозам, будет продолжать расти. Компания Bolt уже активно функционирует в Киеве, Харькове и Львове. В ее планах в этом году ― другие города-миллионники», — сообщает эксперт.