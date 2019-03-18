Рынок такси в Украине быстро меняется и стремительно развивается, — Тарас Потичный

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

18.03.2019 г.
15:26Рынок такси в Украине быстро меняется и стремительно развивается, - Тарас Потичный
14:44Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр повышения тарифа на грузоперевозки
12:28Продажей газа, принадлежащего "Нафтогазу", распоряжался человек без полномочий - СМИ
09:27Повышение тарифов загнало "Укрзализныцю" в порочный круг
15.03.2019 г.
17:38В Украине планируется создать реестр трудовых мигрантов
16:40Государственная регуляторная служба не поддержала предложенную АО «Укрзализниця» индексацию тарифов на грузоперевозки
13:09Вместо дешевых родных яблок украинцы облюбовали импортные бананы
Все новости рынков

Аналитика

18.03.2019

Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе

Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе
Некоторое время назад в СМИ распространилась информация о подготовке такого себе «Керченского похода-2», в котором кроме украинских кораблей участвовали ...
15.03.2019

Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона

Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона
Евросоюз ввел санкции против россиян, теракты в новозеландском городе Крайстчерч унесли жизни 49 человек, а гривна ослабла, - такими были главные новости ...
15.03.2019

Американцы приструнили тарифных паникеров

Американцы приструнили тарифных паникеров
Вопросы энергетической безопасности страны вновь оказались на повестке дня украинских медиа. При том, что никаких объективных причин для этого не было, ...

Последние новости

18.03.2019 г.
18:12 Associated Press: Сын террориста Усамы бен Ладена может возглавить Аль-Каиду
18:00 Глава парламентского комитета Артур Палатный призвал Министра социальной политики подать в отставку
17:56 Полноценное медицинское страхование запустят в 2020 году - Супрун
17:32 Россия в Крыму сдулась, не надувшись, - КРЫМский бандеровец
17:14 "Напряженность нарастает": МИД Беларуси обвинил посла России в неуважении к стране
16:54 Контрразведка СБУ разоблачила очередную попытку российских спецслужб вербовки украинцев (ВИДЕО)
16:38 МВД: За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму
16:14 "Настоящий герой": В Новой Зеландии афганец не испугался боевика и спас десятки жизней
15:52 В Минфине сообщили, какие условия меморандума МВФ еще должна выполнить Украина
15:26 Рынок такси в Украине быстро меняется и стремительно развивается, - Тарас Потичный
15:03 Эфемерный супер-фрегат 22350М и его 48 “крылатых” “Калибров”, - Злой Одессит
15:00 Россия и Беларусь проведут совместные учения «союзного государства»
14:55 На антарктической станции "Академик Вернадский" готовятся к выборам президента Украины
14:45 В Грузии стартовали учения НАТО
14:44 Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр повышения тарифа на грузоперевозки
14:43 Керченський похід-2 скасовується: Великі геополітичні ігри у вузькій Керченській протоці
14:30 ВСУ провели учения с развертыванием ракетного комплекса Точка У (ВИДЕО)
14:30 В Сеть слили первый рекламный снимок Google Pixel 4 XL с врезанной в экран фронтальной камерой
14:15 Весенний призыв в Украине официально продлили до 90 дней
13:54 Британские ученые раскрыли личность Джека-потрошителя
13:50 Американский бомбардировщик сумел обойти российское ПВО и приблизиться к базе ВМФ в Калининграде
13:44 Приходы бывшей УПЦ МП массово переходят в Православную церковь Украины
13:39 ТОП-7 привычек, способных продлить жизнь
13:34 Оккупанты несут потери: ВСУ ликвидировали трех боевиков на Донбассе
13:26 Илон Маск показал футуристический дизайн электрического пикапа Tesla (ВИДЕО)
13:26 Россия отрезвила всех холодным душем, - Казарин
13:16 Доллар качает в разные стороны: Валютчики бьют по курсу
13:14 Xiaomi официально представила новый бюджетный смартфон Redmi 7
12:56 В Болгарии на митинге полицейские обрызгали себя слезоточивым газом (ВИДЕО)
12:50 Четкий план: В Меджлисе пояснили, зачем Крым заселяют россиянами
12:45 Ученые из США разработали противозачаточные серьги
12:39 Австралия ввела санкции против россиян, причастных к захвату украинских кораблей в Керченском заливе
12:35 Популярное лекарство от стенокардии оказалось опасным для сердца
12:28 Продажей газа, принадлежащего "Нафтогазу", распоряжался человек без полномочий - СМИ
12:25 Назвали первые симптомы подагры
12:13 Ученые рассказали, почему существа кембрийского периода выглядели так странно
12:13 Грядет рост цен: Как изменятся ценники на гречке, сахаре и хлебе
12:08 Эксперты считают, что США проигрывают ракетную гонку с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе
11:50 Экспорт из Украины органической голубики начнется в 2019 году
11:38 "Полноценная" война между Украиной и РФ очень вероятна: Эксперт назвал даты
11:25 Украинские военные устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе: есть раненые и убитые
11:24 Оклады вырастут не у всех: Военным повысят зарплаты
10:48 Украина не получит в марте миллионы от ЕС
10:47 Стало известно, на сколько увеличилась пенсия в Украине
10:45 Президент Австрии остро высказался о Трампе
10:30 О потенциальном/реальном вмешательстве России в украинские выборы, - мнение
10:24 В Грузии стартовали учения НАТО
09:53 После аннексии Крыма экономика РФ "просела" на миллиарды: В Bloomberg озвучили сумму
09:50 Экономист рассказал, в чем Россия похожа на Венесуэлу
09:28 Появились хорошие новости о военной миссии Канады
09:27 Повышение тарифов загнало "Укрзализныцю" в порочный круг
09:20 Под грифом "секретно": Переговоры РФ и Японии по Курилам засекретили
09:00 США хочет наказать поддерживающих Мадуро россиян
08:52 Трамп изменил cкандальное решение по Сирии
08:46 Новая неделя: Утренние новости Пономаря
08:44 На российский рубль надвигается «цунами»
08:39 Адекватный ответ: Украинский офицер показал видео удара по боевикам на Донбассе
08:30 Запад не поможет: После новых санкций спасти Россию могут только сами украинцы
08:15 В РФ рассказали о грядущей катастрофе с мостом в Крым
17.03.2019 г.
19:00 Филарет рассказал, почему он не стал предстоятелем Православной церкви Украины
Все новости »

Рынок такси в Украине быстро меняется и стремительно развивается, — Тарас Потичный

Главная » Последние новости » Новости рынков » Рынок такси в Украине быстро меняется и стремительно развивается, - Тарас Потичный
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине набирают популярность онлайн-сервисы заказа такси. С вопросом относительно эффективности функционирования рынка такси в современных условиях подорожания содержания машин и падения покупательной способности граждан, и преимуществ сервиса заказа такси онлайн «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, региональному менеджеру Bolt в Украине Тарасу Потичному

Тарас Потичный сообщает, что рынок такси в Украине быстро меняется, стремительно развивается и, несмотря на некоторое снижение покупательной способности граждан и подорожание обслуживания автомобилей, остается очень перспективным для работы онлайн-сервисов по вызову автомобилей, информирует enovosty.com/news.

«Поездка на такси — самый удобный, быстрый и комфортный способ передвижения по городу, поэтому всегда найдутся категории людей, которые будут им пользоваться независимо от экономической ситуации в стране. В свою очередь, Bolt пытается максимально развивать те преимущества, которые отличают сервис заказа поездки онлайн от традиционных служб такси.

Так, машина, вызванная через онлайн-приложение, приезжает в течение нескольких минут, поскольку система автоматически связывается с водителем, который находится ближе всего к месту вызова, в то время как ожидание обычного такси может растянуться надолго.

Приложение позволяет пассажиру оценить качество работы водителя по пятизвездочной шкале. Это самый быстрый способ получить обратную связь о качестве наших услуг. А те пассажиры, которые привыкли вызывать такси с помощью телефона, в этом плане находятся в более уязвимом положении.

Читайте: Chevrolet привезла в Детройт бюджетный электрокар Bolt (ФОТО)

Уровень конкуренции в сегменте онлайн-перевозок в Украине достаточно высок, однако компании Bolt есть что предложить как водителям, так и пассажирам. Мы предлагаем водителям различные бонусные программы, и наши бонусы ―выше, чем у конкурентов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать условия нашего сотрудничества более комфортными. Последнее нововведение — это совместная программа Bolt и Glusco. Эта программа дает возможность водителям Bolt получать значительные скидки на топливо в сети АЗК Glusco.

Пассажирам мы предлагаем низкие цены, скидки и комфортабельные авто. Это способствует тому, что популярность онлайн-служб такси растет даже в нынешних непростых экономических условиях и, по нашим прогнозам, будет продолжать расти. Компания Bolt уже активно функционирует в Киеве, Харькове и Львове. В ее планах в этом году ― другие города-миллионники», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 648

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
МВД: За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьму
В украинской диаспоре выступают за внедрение в Украине системы электронного голосования на выборах
Голосуйте! Мы прикроем!: военные призвали украинцев не игнорировать выборы (ВИДЕО)
МВД: За селфи в избирательной кабинке можно сесть в тюрьмуВ украинской диаспоре выступают за внедрение в Украине системы электронного голосования на выборах"Голосуйте! Мы прикроем!": военные призвали украинцев не игнорировать выборы (ВИДЕО)
Все Выборы

Аналитика

Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе
Итоги дня: Кровавая пятница в Новой Зеландии, удар ЕС по РФ и приближение циклона
Американцы приструнили тарифных паникеров
Итоги дня: Потери от Крымского моста, обещание НАТО и спасение соцсетей
Юрий Продан: Система управления в топливно-энергетическом комплексе Украины не отвечает требованиям энергетической безопасности
Итоги дня: Реальная причина вторжения РФ в Украину, рост пенсии и война с Китаем
ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир
Итоги дня: Разоблачение агентурной сети Генштаба РФ, старт монетизации и крымская катастрофа
FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса
Итоги дня: Санкционная восьмерка, хорошие новости с Донбасса и возвращение снега
Все статьи


Читайте также

Московию погубит именно то, за что она боролась, - Аnti-colorados
 Информация про собственников акций стала доступна онлайн
Взрывной рост продаж наблюдается по автомобилям, - Александр Палий о покупательной способности украинцев
 Украинцам вернули удобную функцию "Укрзалызниці"
В Украине растут не только номинальные, но и реальные доходы населения, - Александр Палий
 Новые российские реформы обернутся ударом по карманам потребителей
Прогноз МВФ: что ждет украинскую экономику через 5 лет
 Chevrolet привезла в Детройт бюджетный электрокар Bolt (ФОТО)

Армия

Противотанковая пушка Т-12
Подвижный автономный вторичный радиолокатор «Трасса-1»
Танк М1 «Абрамс» (США)
Танк Type 74 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Сергей
СОБОЛЕВ
Раиса
БОГАТЫРЕВА
Виктор
ПИНЗЕНИК
Все персоны    >>

Публикации

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Немецкие мошенники попались в Украине

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева
Кирилл Сазонов

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»



Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Рио-де-Жанейро: самое яркое зрелище года

Все фото »

 