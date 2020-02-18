Стоимость криптовалют стремительно растет

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Согласно информации, представленной криптобиржей CoinMarketCap, среднерыночная стоимость биткоина выросла на 0,4% до 9 730 долларов, информирует enovosty.com/news.

Одновременно с биткоином подорожали и другие криптовалюты. Курс Ethereum увеличился на 6,9% и достиг 265,5 доллара, курс Ripple поднялся на 2,8% и составил 0,28 доллара, курс Bitcoin Саsh вырос на 5,5% и достиг 403,3 доллара, а курс Litecoin поднялся на 2,9% и составил 72,8 доллара.

В результате капитализация криптовалют сильно увеличилась. Капитализация биткоина поднялась до 177,2 млрд долларов, криптовалюты Ethereum — 29,2 млрд долларов, криптовалюты Ripple – 12,5 млрд долларов, криптовалюты Bitcoin Саsh – 7,3 млрд долларов, а криптовалюты Litecoin – 4,6 млрд долларов.

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