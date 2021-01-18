Хомчак оставил украинскую армию без оружия против дронов

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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак оставил армию без радиоэлектронного оружия для борьбы с вражескими дронами. «Виновным» в провале этого обещания он объявил НАТО.

Украинские военные должны были получить литовское радиоэлектронное оружие еще в конце прошлого года. Этого не произошло. И Хомчак публично утверждал, что помешала якобы процедура закупок НАТО. Хотя все они происходят на «отрытой площадке» и навряд ли могут быть реальным источником проблем в обеспечении ВСУ вооружением.

Неуверенно оправдавшись за провал, Хомчак пообещал, что радиоэлектронное оружие наши военные все же получать, — вот-вот – после нового года.

Впрочем, состоянием на 18 января, о таких поставках, по-прежнему, ничего не слышно.

Вместе с радиоэлектронным оружием, украинские военные не получили также и антиснайперские комплексы. Их в предусмотренные сроки не успели выпустить украинские производители.

На фоне отсутствия обещанного вооружения у военных на фронте, в Министерстве обороны рапортуют о якобы полном выполнении государственного оборонного заказа. Но естественно, что эксперты ставят подобные заявления чиновников под сомнением.

Согласно оценкам председателя ОО «Безопасность и взаимодействие в Украине» Семена Кабакаева, срыв оборонного заказа грозит тем, что ВСУ на 2-3 года вперед останутся без надлежащего вооружения. А бюджету Украины такая халатность Генштаба и МО обойдется в более, чем 10 млрд государственных гарантий.

«Они просто «сгорят», — отмечал Кабакаев.

Он также подчеркивал, что за обеспечение украинской армии вооружением отвечают главнокомандующий Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран. Но вместо выполннения своих прямых обязанностей они заняты лишь тем пинают друг на друга.

«Таран говорит, что Хомчак в чем-то виноват, Хомчак говорит, что Таран виноват, президент пытается в этом разобраться, а по результату армия не получает вооружение, боеприпасы и остается без оружия, чтобы противостоять врагу», — подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, разведчики уличили Хомчака во вранье касательно обстоятельств гибели Ярослава Журавля.