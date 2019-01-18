Почему кофе станет новым биткоином?
Кофейным зернам осталось расти на планете не более ста лет, потому вскоре они могут стать очень ценными
Поклонников бодрящего напитка шокировали ужасной вестью: две трети диких видов кофе сегодня оказались в зоне риска. 45 процентов сортов планеты не представлены в научных коллекциях мира. Ученые начали всерьез паниковать, ведь одомашненные сорта робусты и арабики могут не иметь необходимых генов для того, чтобы появилась возможность вывести новые, устойчивые к погодным переменам и патогенам, информирует enovosty.com/news.
Таким образом, ученые предупреждают о том, что уже в 2019 году в мире станет в два раза меньше кофейных полей, а еще через лет через тридцать они вообще исчезнут с лица земли. Потому уже сейчас можно говорить о том, что именно кофе может стать новым биткойном, который будет дорожать до того времени, пока и вовсе превысит в цене и золото, и нефть.