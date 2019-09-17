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В Украине резко сократилось количество безработных

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине резко сократилось количество безработных
 
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В селах люди более активно находят работу

В этом году в Украине стало сразу на 25 процентов меньше официально зарегистрированных безработных. В январе 2019 года в стране было зафиксировало 364,3 тысячи людей, которые искали работу, а уже по состоянию на август, эта цифра составила 275 тысяч безработных. В отчете Госстата за январь-август текущего года говорится о том, что безработных мужчин в стране сейчас на 18 процентов меньше, чем женщин, информирует enovosty.com/news.

В Государственной службе статистики сообщается о том, что за восемь месяцев текущего года зарегистрированных безработных жителей Украины стало меньше сразу на 25 процентов. Мужчин, которые не могут устроится на работу, стало меньше почти на 44 процента. Сейчас их 115,5 тысяч, а январе было 173,4 тысячи.

Примечательно, что количество безработных в украинских селах становится меньше намного быстрее, чем среди жителей городов.Так, за период с января по август в селах стало на 36 процентов меньше безработных, в городах — на 14 процентов.

Напомним, в Украине в этом году средняя заработная плата украинцев в долларах уже превысила показатели 2013 года.

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Автор: Оксана Ельченко
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