Стоимость нефти растет на фоне ожидания заседания ОПЕК+

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Стоимость нефти растет на фоне ожидания заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Мировые цены на нефть демонстрируют рост на фоне ожидания встречи мониторингового комитета ОПЕК+, информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent увеличилось на 0,25 долл (+0,56%) до 45,05 долл за баррель

Стоимость на фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 0,49 долл (+1,17%) до 42,50 долл за баррель

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Сообщается, что стоимость нефти по итогам недели продемонстрировала рост (цена на Brent увеличилась на 0,9%, а цена на WTI поднялась на 1,9%). Международное энергетическое агентство уменьшило прогноз спроса на нефть на 2020-2021гг