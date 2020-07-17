Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на «бусобляхи» из Канады

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

17.07.2020 г.
15:37Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на «бусобляхи» из Канады
11:50Украинский авторынок оказался лучшим в Европе по темпам роста
16.07.2020 г.
19:25Газпром "продолжает сыпаться", - Аnti-colorados
16:49Олег Попенко: "Положения закона об игорном бизнесе полностью не соответствуют тому, что обсуждалось"
15:07Новый руководитель "Коневодства Украины" связан с конюхом Януковича – расследование
14.07.2020 г.
10:21Электротяжмаш остановился при Зеленском, завод не будет голосовать за "Слуг" - рабочие
13.07.2020 г.
17:34Максим Белявский: "В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии"
Все новости рынков

Аналитика

17.07.2020

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились

Год в турборежиме: как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Законотворческая деятельность парламентариев с начала года немного замедлилась ввиду эпидемии коронавируса, однако последняя рабочая неделя выдалась ...
13.07.2020

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. На днях, Еврокомиссия одобрила сразу две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». ...
10.07.2020

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность ...

Последние новости

17.07.2020 г.
18:19 В Украине подешевели свинина, молоко и пиво
18:10 НАБУ предъявило подозрение главе Окружного админсуда Павлу Вовку, - Бутусов
17:58 Под Киевом разбился самолет: что известно
17:38 В Украине изменили правила выдачи водительских прав
17:20 Беларусь купила у США крупную партию нефти
16:56 В Иране продолжаются загадочные инциденты: на верфи загорелись лодки, - Fox News
16:40 На должность мэра Киева претендует экс-мэр контрабандного центра Западной Украины
16:25 Страны «Большой двадцатки» пообещали потратить на поддержку экономики 11 трлн долларов
16:20 В Лондоне произошли стычки между армянами и азербайджанцами (ВИДЕО)
15:43 В Украине уменьшили количество районов
15:37 Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на «бусобляхи» из Канады
15:03 В Украине экономика постепенно выходит на возобновление роста
14:45 Ученые из Оксфорда объявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19
14:22 Кремль ответил на обвинения в похищении данных по вакцине от COVID-19
14:20 В Украине станет проще подтвердить водительский стаж
14:00 В ВОЗ назвали причины, по которым в Украине растет заболеваемость COVID-19
13:53 В недавно модернизированных южнокорейских патрульных катерах обнаружена серьезная неисправность
13:46 В Сети появилось невероятное видео прототипа вертолета-разведчика Bell 360 Invictus
13:25 Украина проведет учения с возможным участием стран НАТО
13:20 В Индии из-за проливных дождей рухнул жилой дом, есть погибшие (ВИДЕО)
13:06 В России объявлена внезапная проверка боеготовности
12:30 В Украине выросли больничные. Кому и сколько заплатят?
12:20 Морская версия китайского беспилотника CH-5 совершила свой первый полет
11:50 Украинский авторынок оказался лучшим в Европе по темпам роста
11:24 Бельгийские спецслужбы подтвердили спонсирование талибов из кармана РФ
10:57 Стало известно, в каких областях Украины нужно усилить карантин
10:43 ЕС готов ввести санкции против Польши. В чем суть?
09:49 Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса и сравнил вирус с "испанкой"
09:39 Россия пытается выкрасть секретные разработки британской вакцины от covid-19, - СМИ
08:48 В мире поставлен новый коронавирусный рекорд.
08:34 Грузия открыла границы для работников. Но есть условия
08:29 Переоделся в женщину: Арестован врач, который продавал липовые отрицательные тесты на COVID-19
08:05 Назван опасный признак тяжелой формы коронавируса
07:40 ТОП-7 лучших фотоснимков Земли из космоса (ФОТО)
07:30 В Киеве обновили список пляжей, на которых разрешено купаться
07:15 Пока хватает доз: украинцев призвали делать прививки от гриппа при пандемии COVID-19
07:00 Система фотовидеофиксации в действии: украинцы стали ездить в 5 раз медленнее
16.07.2020 г.
23:15 Пользователей Сети рассмешил кот, "играющий" на пианино (ВИДЕО)
20:59 Стало известно, сколько людей необходимо для колонизации Марса
20:31 Нацполиция блокировала канал сбыта наркотиков
20:11 Российская клептомания в эпоху COVID-19, - Злой Одессит
19:58 Экономика Китая вернулась к росту после кризиса
19:47 Три страны обвинили РФ в кибератаках против разработчиков вакцины от COVID-19
19:25 Газпром "продолжает сыпаться", - Аnti-colorados
18:54 Контрразведка СБУ не допустила провокацию на Закарпатье (ВИДЕО)
18:38 Импорт газа из ЕС в Украину достиг рекордных за 5 лет объемов
18:34 Приватизация Электротяжмаша спасет его от разворовывания и краха, - эксперты
18:21 В Украине загорелся военный корабль "Юрий Олефиренко"
17:49 ВСУ обезвредили на Луганщине российское взрывное устройство
17:18 Трубы на дне Балтийского моря — памятник глупости тем, кто принимал решение о "Северном потоке-2", - Крутихин
16:49 Олег Попенко: "Положения закона об игорном бизнесе полностью не соответствуют тому, что обсуждалось"
16:18 Расследование: Ткаченко и Пальчевский связаны с руководителем «личной разведки» Путина Кириллом Дмитриевым
16:17 В Японии презентовали модернизированную ракету ASM-3 (ФОТО)
16:07 Оккупанты дистанционно минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2
15:38 В РФ текут кислотные реки, - The Guardian
15:17 На границе Армении и Азербайджана возобновились бои: подробности
15:07 Новый руководитель "Коневодства Украины" связан с конюхом Януковича – расследование
15:02 Украина получит помощь от Евросоюза на поддержку малого бизнеса
15:00 В США провели новые испытания самолета-разведчика Firebird
14:40 Ученые обнаружили новый симптом COVID-19: подробности
Все новости »

Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на «бусобляхи» из Канады

Главная » Последние новости » Новости рынков » Кабмин хочет отменить ДСТУ и пересадить детей на «бусобляхи» из Канады
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Кабмине решили отменить ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Инициаторами выступили народные депутаты Колебошин и Бабак. В ассоциации «Укравтопром» уверены, что готовится законодательная лазейка для завоза в Украину очередного автохлама. Но в этот раз речь идет о безопасности детей.

В «Слуге Народа» хотят закупать бывшие в употреблении автобусы, например, в Канаде. Нардепы утверждают, что стандарт ДСТУ 7013:2009 устарел и написан в интересах конкретных производителей, которые создали некую «монополию». Денис Шмыгаль уже поручил «Украинскому научно-исследовательскому центру проблем стандартизации, сертификации и качества» изучить вопрос.

В отраслевой ассоциации «Укравтопром» не понимают о какой монополии идет речь, поскольку, школьные автобусы производят несколько украинских автопроизводителей: «Богдан», «Эталон», «УкрАвто», «Черкасский автобус», «Часовоярские автобусы». ДСТУ 7013:2009 лишь прописывает требования по безопасности для школьных автобусов, единые на всей территории Украины, для всех производителей — как отечественных, так и зарубежных. Иностранные производители имеют возможность предлагать свои автобусы к тендерам через официальные представительства.

«Конечно, действующий с 2009 года стандарт необходимо обновить в соответствии с действующими Правилами ЕЭК ООН. Но, полная отмена ДСТУ 7013:2009 больше похожа на создание схемы для завоза «автохлама» из Северной Америки и Европы.  Допуск к тендерам на поставку школьного транспорта б/у техники из других стран приведет к ухудшению экологии и увеличению числа ДТП с участием детей. Нужно действовать по-другому: обсудить и утвердить текст нового стандарта ДСТУ 2020, а только потом, отменять существующий ДСТУ 7013:2009» — считают в отраслевой ассоциации «Укравтопром».

«Отменять действующий стандарт, чтобы потом разрабатывать новые требования к школьным автобусам — считаем недопустимым. Такой подход позволит создать неопределенный период времени, в течение которого, в Украине будет происходить бесконтрольная реализация любых автобусов в целях школьных перевозок. Это ящик Пандоры — быстро найдутся бизнесмены, которые попытаются пересадить украинских школьников на канадский вариант «автоблях», — комментирует Ефим Хазан, вице-президент ассоциации «Укравтопром».

«Кто и где будет ремонтировать подержанную технику из Канады? Кто будет проверять техническое состояние автобусов — речь идет о транспорте для детей! Любой автодилер, который планирует реализовывать новую для рынка марку авто, сначала готовит инфраструктуру — создает сеть СТО, учит персонал, обеспечивает склады запасных частей. Допустим, где-то в Полтавской или Херсонской области, в каком-нибудь районном центре, выйдет из строя канадский автобус — каким образом и кто его будет ремонтировать? Надеемся, что стандарт обновят в соответствии с актуальными Правилами ЕЭК ООН. Потому что, отмена ДСТУ 7013:2009 превратит нас в Кубу или Мексику, где десятилетиями эксплуатируются старые школьные автобусы из США и Канады», — комментируют в отраслевой ассоциации «Укравтопром».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1092

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Все статьи




Читайте также

Рынок электромобилей быстро растет: украинцы отдают предпочтение б / у вместо новых
 Стало известно, сколько автомобилей выпустили в Украине в 2019 году
Укравтопром подсчитал количество зарегистрированных в 2019 году электромобилей
 Спрос на электромобили в Украине вырос на 67% по сравнению с прошлым годом
Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома
 Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы
В Украине растет спрос на электромобили

Армия

Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AW50 (Великобритания)
Бронированный автомобиль MOWAG Eagle IV (Швейцария)
Танк Sabra (Израиль)
Самолет штурмовик A-50 Golden Eagle (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Наливайченко
Валентин
Богатырева
Раиса
Бригинец
Александр
Кривецкий
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр (14218)

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко (11339)

Смертельное ДТП в Киеве. Появились детали о виновнике трагедии (ВИДЕО) (6791)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 