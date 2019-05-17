Украине грозит дефицит популярного продукта

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Из-за погоды Украине угрожает дефицит отечественной клубники

Середина мая — это,традиционно, пора свежих овощей и фруктов. Потому на оптовых рынках цены на продукцию активно снижаются. Тем не менее, эксперты предупреждают о том, что из-за дождливого и холодного апреля с заморозками, многим регионам страны угрожает плохой урожай косточковых. Плохие новости ожидают и поклонников клубники, так как и её дефицит грозит из-за специфических погодных условий, информирует enovosty.com/news.

Так не менее, сегодня очень сложно сказать о том, насколько остро станет проблема. Дело в том, что клубнику в стране выращивают небольшие фермерства и домохазяйства, которые не передают точных цифр. Потому-то практически невозможно спрогнозировать, сколько клубники было засеяно, и какой на какой точно урожай рассчитывать украинцам.

Отметим, с начала мая стоимость клубники в Украине уменьшилась примерно в три раза. В первую очередь это произошло из-за потока импортной ягоды.