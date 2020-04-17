«Это похлеще коронавируса»: Украина превращается в пустыню и это большая беда

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Вчерашняя пылевая буря подняла в воздух распаханные агрохолдингами тысячи гектаров грунта.

Об этом на странице в Фб написала аналитик Наталья Глоба:, информирует enovosty.com/news.

«В Украину приходят бесснежные зимы, высохшая земля становится подвижной, и при отсутствии преград легко выносится ветром. Это похлеще коронавируса, который показал человечеству, что выживание в условиях стихии требует государственного вмешательства, что либертарианская вера в волшебную силу свободного рынка – опасная чушь.

Бесконтрольное землепользование, отсутствие лесополос, многолетних насаждений на огромных пространствах превращает Украину в пустыню. Никакая финансовая мощь агрохолдингов не поможет им справиться с такой бедой.

А что же наше государство? А оно живет иллюзиями прошлого века. По-прежнему считает, что собственность на землю абсолютна, и каждый может делать со своим наделом, что ему захочется. По-прежнему считает, что медицину нужно децентрализировать и сделать рыночной, и пусть инфекционные клиники сами зарабатывают себе на жизнь. Принимает земельный закон в пользу крупного аграрного бизнеса, и продолжает либеральную реформу здравоохранения.

«Слуги народа» молоды, да умом слабы. Они исходят из представлений о мире, популярных лет 20-30 назад. Их невежество, помноженное на спесь и презрение к мнению несогласных, приведет всех нас к беде.

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Когда сегодняшний пейзаж несчастного Семеновского района станет для Украины привычным, давайте не забудем всех депутатов, проголосовавших за рынок земли. Будем, как Арья, повторять фамилии этих недоделанных прогрессоров, помнить их поименно, до тех пор, пока они не заплатят сполна», — написала аналитик.