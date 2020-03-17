Ослабление гривны и карантин: Эксперты рассказали, что ожидает рынок недвижимости

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Из-за ослабления гривны и карантина, которые парализуют деятельность рынка, отечественные девелоперские компании могут продержаться 2-3 месяца.

Рынок первичной недвижимости в условиях ослабления гривны и карантина может продержаться 2-3 месяца. Об этом сообщили в Сообществе девелоперов жилья RED Community, информирует enovosty.com/news.

В организации считают, что на рынке достаточно много компаний-застройщиков, в которых отсутствует стратегическое планирование, а текущее планирование происходит «сегодня на вчера». Очевидно, что именно такие компании не имеют достаточно оборотных средств, чтобы продержаться более 3 месяцев. При неблагоприятных условиях на рынке доля компаний (20-25% от общего количества) могут почувствовать системный кризис и будут вынуждены приостановить реализацию собственных проектов, или же искать партнеров для того, чтобы не было остановок в строительстве.

«Последние несколько лет наблюдались достаточно благоприятные условия для развития строительства жилья, прежде всего, на объекты новых качественных форматов жилья. Доля таких объектов на сегодня составляет около 30% от общего объема проектов возводимых объектов. Однако многие из застройщиков, работающих преимущественно в сегменте эконом-жилья, не рассматривали более угрожающие сценарии, или какие-то обстоятельства непреодолимой действия, способные существенно изменить рынок. Именно поэтому неготовность некоторых компаний к кризисам может спровоцировать кризис на строительном рынке», — говорится в сообщении RED Community.

Дария Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development, отметила, что незначительное ослабление курса гривны к доллару (до 7%) соответствует ожиданиям той части покупателей, которая планирует приобретение квартиры, при этом держит свои сбережения в иностранной валюте. Она напомнила, что в 2019 году, во время резкого укрепления гривны, такая категория покупателей, а это от 10% до 20% от реального спроса, вынужденно взяла паузу в ожидании возвращения курса на привычный и экономически мотивирован уровень до 27-28 грн/долл.

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«Производители строительных материалов и застройщики в своей деятельности ориентируются именно на курс иностранной валюты. Еще в начале 2019 году в бюджеты компаний был заложенных курс 27-28 грн/долл. Фактически рынок «существовал» в условиях этого курса. Поэтому сейчас можно говорить, что «внешний» курс совпал с «внутренним» курсом строительного рынка, может активизировать покупателей на первичном рынке жилья», — отметила она.

На ее взгляд, изменение курса вряд ли скажется на планах застройщиков, только начали реализацию новых проектов, ведь сейчас практически невозможно начать проект, не имея собственных средств в размере до 60% от общей сметы строительства.

Дария Бедя также считает, что если не произойдет каких-то слишком резких колебаний курса и он будет оставаться стабильным в течение 2 недель, то стоит ожидать роста активности покупателей на 3-5% в апреле и еще на 5% в мае.

В свою очередь Ярослава Чапко, коммерческий директор CBS Holding, считает, что девальвация гривны будет побуждать к приобретению квартир две категории покупателей: 1) тех, кто держал свои сбережения в иностранной валюте, 2) инвесторов, рассчитывающих получить прибыль, вкладывая средства в первичное жилье.

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«Если в прошлом году инвестиционные спекулянты работали в сегменте облигаций внутреннего государственного займа, то в этом году вероятно эта категория мигрировать на первичный рынок жилья — ведь ценовые колебания дают прекрасную возможность заработать от 20-30% годовых, при условии инвестиций в надежные застройки», — подчеркнула Ярослава Чапко.

Также на её взгляд, уже несколько лет многие застройщики ориентируется не на курс гривны, а на себестоимость строительства и уровень прибыли.

«Если у застройщика большая часть импортных материалов, то себестоимость постоянно будет расти из-за роста стоимости импортных материалов, а в придачу и рост цен на отечественные строительные материалы. Валютный курс, заложенный сегодня в строительные бюджеты, формируется на основе официальных макропрогнозов, и, скорее всего, большинство строительных, девелоперских компаний планировали свою деятельность из расчета не менее 28 грн/доллар», — полагает эксперт.

По её мнению, сейчас наступает «звездный» время тех жилых комплексов, в которых несмотря на курсовые колебания или карантин, активное строительство не будет остановлено. Именно на такие проекты, по утверждению Ярославы Чапко, придется львиная доля спроса, преимущественно спекулятивного. И, соответственно, цена будет демонстрировать динамику к увеличению.

«Проекты, которые будет приостановлено, вряд ли смогут перехватить спрос от конкурентов, постепенно повышая цены», — отметила Ярослава Чапко.