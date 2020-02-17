Юные кадры: Какие вакансии интересуют украинскую молодежь

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Рынок труда в Украине сегодня остро нуждается в молодых кадрах

Современные украинцы не намерены долго засиживаться на родительской шее и уже в возрасте 21-23 лет готовы жить самостоятельной жизнью. Некоторые начинают свой трудовой путь ещё раньше. Их сверстники в Европе и Соединенных Штатах не так сильно торопятся и не против дольше пожить за счет родителей, информирует enovosty.com/news.

Так, эксперты на рынке труда отметили, что сегодня всё чаще появляются резюме от украинцев, которым едва исполнилось 17 лет. Кроме того, молодые соискатели в возрасте 19-20 уже указывают опыт работы. Они пробовали себя в раздаче фраеров или листовок, участвовали в различных опросах. Примерно тридцать процентов молодых украинцев уже имеют постоянную работу, даже если совмещают её с учёбой. Официально трудоустроиться в Украине желают примерно в 21-23 года.

Современную молодежь интересует работа в маркетинге, PR и рекламе, айти-сфере, культуре и искусстве. Также, часто молодые люди обращают внимание на работу во фрилансе, чтобы не тратить время в офисе. А вот на что молодежь не обращает внимание, так это на некоммерческие организации или госучреждения.

Главный критерий при поиске работы среди молодежи — зарплата. Тем не менее, работникам без опыта или с минимальным опытом не готовы платить очень много. В среднем они получают от 50 до 110 гривен в час.

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