В Украине хотят открыть рынок коммунальных услуг для частных инвесторов

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Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что результатом реформы ЖКХ должно стать открытие рынка для частных инвесторов

Вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль сообщил, что главным результатом реализации реформы ЖКХ является открытие рынка жилищно-коммунальных услуг для частных инвесторов, информирует enovosty.com/news.

Шмыгаль рассказал, что во всем цивилизованном мире рынок коммунальных услуг открыт для частный инвесторов. Вице-премьер-министр отметил, что дам где есть конкуренция, лучше качество предоставляемых услуг и ниже стоимость. В то же время, государство должно за собой сохранить регуляторную функцию

Шмыгаль сообщил, что привлечение инвестиций также необходимо для обновления изношенного фонда.

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