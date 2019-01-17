Недвижимость в Киеве резко дорожает: Почему квадратные метры стали золотыми и что будет дальше?

Главная » Последние новости » Новости рынков » Недвижимость в Киеве резко дорожает: Почему квадратные метры стали золотыми и что будет дальше? Недвижимость в Киеве резко дорожает: Почему квадратные метры стали золотыми и что будет дальше?

Закрыть Отправить

Квартиры в Киеве в последнее время резко выросли в цене. Теперь украинцам нужно ещё дольше копить на заветные квадратные метры

На первичном и на вторичном рынках в украинской столице резко подорожали квартиры. Теперь цену, меньше 27 тыс долларов уже на рынке не увидишь. Это при том, что еще в конце осени можно было подыскать скромный вариант и за 20 тыс. «зеленых». Сейчас же примерно 27 тысяч нужно отдать за маленькую хрущевку далеко от метро и без ремонтных работ. А вот если такая же 30-метровая старая квартира расположена ближе к подземке — нужно раскошелиться еще на десять тысяч долларов больше. Более того, владельцы недвижимости в последнее время совершенно отказываются от скидок. Особенно — если время не поджимает. Тем не менее, эксперты говорят, что при желании и усилии можно отыскать и что-то подешевле, но для этого нужно хорошо постараться. Хотя владельцы и начали сильно завышать цену, всё же можно отыскать квартиру на окраине и за 20 тыс. долларов, информирует enovosty.com/news.

Для повышения цены есть сразу несколько причин. В частности, владельцев заставили показать реальную стоимость недвижимости, а от неё уже отчисляют налоги, которые становятся головной болью покупателя. Собственники же не желают оплачивать это немалые налоги.

На первичном рынке все также не очень привлекательно для покупателей. Вслед за стоимость стройматериалов и заработной платой строителей, вверх поползли и цены на квадратные метры. Риелторы предупреждают о том, что это еще не финал и до конца этого года цены вырастут еще процентов на пятнадцать.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, как в столице выросли цены на аренду жилья

Читайте: Недвижимость в Украине: Как изменится стоимость после выборов