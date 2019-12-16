В Украине отменили лишние проверки «непродовольственного» бизнеса

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Верховная Рада приняла закон, согласно которому значительно уменьшается количество обязательных проверок «непродовольственного» бизнеса

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон № 2172 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора», информирует enovosty.com/news.

Согласно принятому закону, количество проверок предпринимателей, работающих на рынке непищевой продукции, значительно сократится. По мнению аналитиков, принятый закон увеличит прозрачность работы госорганов и уменьшит вероятность взяток.

Кроме того, он усилит защиту потребителей и контроль над продукцией, которая является опасной или не отвечает установленным законом требованиям.

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Заместитель Министра Минэкономразвития Дмитрий Романович сообщил, что закон существенно снизит возможности для злоупотреблений со стороны государственных органов и бизнеса