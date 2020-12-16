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Стало известно, когда в Украине появится аграрное министерство

Главная » Последние новости » Новости рынков » Стало известно, когда в Украине появится аграрное министерство
 
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В Украине появится полноценное аграрное ведомство

Уже в 2021 году в Украине может заработать полноценное аграрное министерство. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует enovosty.com/news.

Во время заседания правительства он отметил, что совместно с депутатским корпусом ведутся дискуссии по поводу назначения главы будущего аграрного министерства. Премьер-министр подчеркнул, что у нашей страны есть мощный аграрный сектор, потому он с самого начала работы нового правительства говорил о необходимости возобновления работы профильного аграрного министерства:

«Нам необходима эффективная госполитика в сфере АПК и защита интересов украинских производителей. В начале следующего года можно ожидать, что произойдет создание полноценного аграрного министерства», — заявил глава правительства.

В ОП уже сообщили о том, что президент Владимир Зеленский порекомендовал партии в парламенте «Слуга народа» поддержать назначение на должность министра аграрной политики главу Госгеокадастра Романа Лещенко.

Читайте: В Украине создали атлас нового админтерустройства (АТЛАС)

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что несколько ведомств в Украине лишились свих глав.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 35

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