Европейские акции продолжают расти, — Reuters

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Европейские акции растут на фоне восстановления экономики Китая и появления информации о создании вакцины от COVID-19

Европейские акции выросли на фоне восстановления экономики Китая и надежд на создание вакцины от COVID-19, что способствует росту ожиданий относительно более быстрого восстановления экономики. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Производство и розничные продажи в Китае растут быстрее, чем ожидалось. А фармацевтический гигант Pfizer объявил, что согласно проведенным исследованиям его вакцина против COVID-19 эффективна на 90%.

Австрийский индекс ATX увеличился на 0,94% и достиг 2432,61. Британский FTSE 100 поднялся на 0,67% и составил 6358,55.

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Немецкий DAX увеличился на 0,56% и достиг 13148,05. А французский CAC 40 поднялся на 1,08% и составил 5438,04.