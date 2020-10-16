Рынок уходит на удалёнку: Сколько и кому готовы платить в Украине

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Сотрудники на "удалёнке" сейчас получают на 9% больше, чем те, кто посещает офисы

В карантинном мире всё больше сотрудников переходят на удалённую форму работы. Согласно результатам исследования рынка труда от OLX Работа, средний доход в прошлом квартале на удалённой работе составляет 12,5 тысяч гривен в месяц. В офисной занятости этот показатель составил примерно 11 тысяч гривен, информирует enovosty.com/news.

За этот период на рынке появилось на 22% больше вакансий для сотрудников, которые готовы работать из дома. Кроме того, украинцы перестали бояться этой относительно новой формы занятости и активнее отзываются на предложения работать удаленно. В среднем на одну вакансию работодатель получает тринадцать откликов, в то время, как классической вакансией интересуется около пяти соискателей. Среди лидеров по поиску работы в этот период, традиционно, были студенты и другие украинцы, которые только начинают свой карьерный путь.

Среди лидеров по по количеству вакансий за этот период для работы удаленно, находилась сфера торговли и продаж. В среднем здесь готовы платить 11,5 тысяч гривен. В ТОП-5 популярных удалённый вакансий в Украине также оказалась сфера маркетинга и рекламы, транспортно-логистическая сфера, IT и телекоммуникации. К слову, зарплата в диджитализации, традиционно, одна из самых высоких. Здесь сотрудникам готовы платить от 16,5 тысяч гривен в месяц.

Напомним, ранее, самые крупные работодатели мира отметили, что не готовы полностью переходить на удалённый формат, хотя и уверенны в том, что рынок находится на грани больших перемен. В частности, удачным считают форму работы, когда сотрудник несколько дней проводит в офисе, несколько — трудится из дома.

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