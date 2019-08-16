В Украине рост производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 12%

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине рост производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 12% В Украине рост производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 12%

Закрыть Отправить

В Госстате сообщили, что рост производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 12%

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что рост производства сельскохозяйственной продукции за первые 7 месяцев 2019 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, информирует enovosty.com/news.

В сообщении отмечается, что предприятия аграрного сектора за анализируемый период увеличили производство сельхозпродукции на 21,6%, а домохозяйства — на 1,3%.

Производство растениеводческой продукции за январь-июль этого года увеличилось на 20,4%, а животноводческой продукции — на 2,2%.

Читайте: Рост российского сельского хозяйства оказался фикцией и “приписками” статистики

В Госстате также сообщили, что опубликованные данные не отражают информацию c временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.