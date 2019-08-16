Сергей Сагун рассказал о первых успехах работы системы ProZorro.Продажи

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1 августа исполнилось три года, как все госпредприятия перевели свои закупки в систему ProZorro

С просьбой рассказать об успехах функционирования системы ProZorro «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к директору электронной торговой площадки СмартТендер Сергею Сагуну, информирует enovosty.com/news.

Сергей Сагун сообщает, что за время своей работы система ProZorro.Продажи заработала для государства 18,82 млрд гривен

«В системе было объявлено более 230 тыс. аукционов, из которых успешных — 15,7 тыс. В аукционах приняли участие 14,08 тыс. участников. Средняя стоимость лота благодаря конкуренции возрастает на 19.44%. С этого можно сделать вывод, что ProZorro.Продажи — прозрачная, быстрая и эффективная реализация активов банков в стадии ликвидации, государственного и коммунального имущества.

Благодаря малой приватизации в бюджет поступило более 1 млрд гривен. По состоянию на 1 августа 2019 было проведено 813 успешных аукционов с соответствующим ростом цены на 61%. В результате проведенных аукционов города заработали 562 млн грн, а ФГИУ 476 млн грн. Самым дорогим проданным лотом было нежилое помещение подвала и первого этажа стоимостью 116 млн. грн. На данный момент в системе на этапе приема предложений размещено 1250 аукционов общей стоимостью 2 688 311 579,12 грн.

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Среди интересных лотов можно выделить нежилое помещение подвала, первого и второго этажей общей площадью 933,50 кв.м. в г. Львов, «Детское учреждение оздоровления и отдыха санаторного типа «Дружный» и гостинично-ресторанный комплекс «Княжий Двор».

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Площадка СмартТендер предоставляет все больше возможностей для своих клиентов. Теперь каждый пользователь сервиса может посмотреть аналитику участия компании в аукционах. Также мы запустили карту всех объектов недвижимости, продаваемых или предлагаемых для аренды в системе ProZorro.Продажи. Благодаря функционалу карты клиент может быстрее найти именно то, что ему нужно», — сообщает Сергей Сагун