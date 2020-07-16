Олег Попенко: «Положения закона об игорном бизнесе полностью не соответствуют тому, что обсуждалось»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Олег Попенко: "Положения закона об игорном бизнесе полностью не соответствуют тому, что обсуждалось" Олег Попенко: "Положения закона об игорном бизнесе полностью не соответствуют тому, что обсуждалось"

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Верховная Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса. Однако нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе

С вопросом относительно того, какие изменения необходимо внести в текущую редакцию закона или на что в первую очередь обратить внимание при внесении исправлений “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, председателю комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олегу Попенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Попенко сообщает, что то, что было прописано в законе, полностью не соответствует тому, что было обещано и что обсуждалось

«В первую очередь, не были выполнены условия о которых говорили эксперты относительно локализации игорного бизнеса по городам. То есть планировалось, что казино, игровые аппараты и др. игорные заведения могут находиться только в определённых городах, таких, например, как Одесса, Черновцы. Однако теперь по закону все это может находиться в любом городе при небольших ограничениях. Не говоря уже об игровых точках. Если раньше они работали нелегально возле школ, то сейчас будут работать легально на расстоянии 500 м», — сообщает Олег Попенко