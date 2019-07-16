Александр Охрименко рассказал о ситуации с внешней торговлей Украины

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Согласно данным Госттата, внешняя торговля Украины ушла в минус на $2,6 миллиарда, а дефицит внешней торговли товарами за январь-май вырос на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С вопросом относительно влияния данной ситуации на экономику в Украине “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что данная ситуация для экономики страны не опасна

«Так получилось, что импорта больше чем экспорта. И изменить это невозможно. Пока в ближайшее время даже никто не представляет как это сделать. Так что да, дефицит есть.

У нас на денежное выражение показателя экспорта оказывают влияние цены на метал. Сейчас они после непродолжительного падения снова начали расти. И так как мы много продаем зерна, то, естественно, на денежное выражение показателя экспорта также оказывает существенное влияние стоимость зерна. Также мы продаем кукурузу. А цены на кукурузу также не являются достаточно высокими.

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Кроме того, необходимо отметить, что у нас существует положительная тенденция относительно роста экспорта. Однако рост экспорта у нас небольшой. Хотелось бы конечно больше. Но для этого необходимо расширить ассортимент. А у нас основной экспортной продукцией являются метал и зерно.

Так что в принципе критической ситуации нет. Однако нет рывка, нет драйва. Мы, показывая рост, не показываем радикальный рост. Да, мы продаем. Да, мы экспортируем. Да, есть определенные успехи. Но, к сожалению, их очень мало. Поэтому и возникает дефицит. А дефицит формируется за счет активного приобретения импортных товаров. Тот же уголь, тот же газ. Приобретаются автомобили, смартфоны и т.д. Поэтому в результате и получается дефицит внешней торговли товарами», — сообщает эксперт