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Торговая война между США и Китаем может привести к ужесточению протекционистских мер, — Владимир Воля

Главная » Последние новости » Новости рынков » Торговая война между США и Китаем может привести к ужесточению протекционистских мер, - Владимир Воля
 
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США подняли импортные пошлины на китайские товары с 10% до 25%. По мнению специалистов ООН, замедление китайского роста, в свою очередь, может спровоцировать новую волну кризиса и привести к падению цен на сырье, которое является основным экспортным товаром ряда стран

С вопросом относительно влияния увеличения импортных пошлин на китайские товары в США и возможного падения цен на сырье в мире на экономику в Украине “Экономические Новости” обратились к известному эксперту, исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института анализа и менеджмента политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что проблема низких цен на сельхозпродукцию и другое сырье присутствует и без таможенной войны.

«Но в любом случае обострение экономической ситуации в мире негативно повлияет и на экономику Украины, особенно если начнут падать цены на сельхозпродукцию, так как в Украине значительная часть экспорта представлена именно продукцией сельского хозяйства, то есть зерном и другими сельскохозяйственными культурами. Поэтому ухудшение экономической ситуации в мире негативно повлияет и на Китай, и на США и на весь мир, включая Украину.

Но то, что будет негативное влияние — это однозначно. Необходимо отметить, что китайцы будут держать удар и они вряд ли пойдут на какие-то односторонние уступки. Поэтому данная ситуация может привести к тому, что пострадают американские фермеры.

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Украина может также пострадать из-за того, что многие страны начнут вводить протекционистские меры, как это уже было с ситуацией, когда были введены пошлины на метал. Многие государства начали принимать защитные меры для своих производителей. То есть введение многими странами протекционистских мер может стать вторичным эффектом этой войны.

Аналогичным образом различные вторичные и третичные эффекты могут привести к тому, что украинская продукция будет находиться на внешних рынках в условиях более жесткой конкуренции», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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