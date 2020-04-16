В НБУ сообщили, что цены на продукты питания стабилизировались (ВИДЕО)

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В Нацбанке сообщили, что цены на продукты питания стабилизировались

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что ажиотаж на продукты питания, который начался из-за введения карантинных мер, закончился. А цены на некоторые продукты питания вернулись к прежнему уровню, информирует enovosty.com/news.

Рожкова отметила, что бурный всплеск цен, который начался после введения карантина на такие группы товаров, как средства медицинской защиты, крупы и мясо был связан с временным сокращением предложения.

В текущем месяце цены стабилизировались и достигли прежнего уровня. Заместитель главы НБУ также сообщила, что уровень инфляции в стране остается на достаточно низком уровне, несмотря на рост цен.

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Ранее сообщалось, что цены на яйца в этом году снизились в сравнении с прошлым сезоном.