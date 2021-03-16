Рынок земли: Государственные земли хотят передать общинам

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Парламент рассмотрит законопроекты, предусматривающие передачу земель государственной собственности в общины.

Законопроекты № 2194 и 2195 завершают земельную реформу, передают государственную землю за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность общин и реформируют систему управления в сфере земельных отношений, информируют "Экономические новости".

«Законы достаточно просты. Первое — это передача полномочий распоряжаться землей от Держгеокадастру к местным общинам. Второе — упрощение землеустройства, которое надо было делать уже давно. Третье — вопрос, как реализуются первоочередные права арендаторов и других лиц в условиях рынка земли. Четвертое — каким образом местная община может сдать в аренду или иным образом распорядиться землей. Устанавливается, что это можно сделать через электронный аукцион», — пояснил председатель Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

В случае принятия законопроекта будут отменены искусственные ограничения для граждан и бизнеса в ведении хозяйственной деятельности на земле.

На принятие этого законопроекту ждут и территориальные общины, которые должны в полной мере распоряжаться землей, находящейся в их пределах.

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Напомним, в этом году в Украине должен заработать рынок земли.